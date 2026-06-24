Đồng Nai: Ra mắt hệ thống nhận diện sinh trắc học tự phục vụ đăng ký khám bệnh

Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ công bố và khai trương hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học tự phục vụ đăng ký khám bệnh.

Đây là hệ thống tự phục vụ, tích hợp nhiều công nghệ như đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID, nhận diện khuôn mặt và xác thực sinh trắc học bằng trí tuệ nhân tạo; kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua nền tảng VNeID và C06-Bộ Công an.

Hệ thống cũng tích hợp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng mã QR tự động; kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế trực tuyến; hỗ trợ đăng ký tái khám không giấy tờ bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt và thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký khám theo hình thức tự phục vụ.

Theo quy trình, khi đăng ký khám lần đầu, người bệnh sẽ được hệ thống thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế.

Người dân được hệ thống thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế để lưu hồ sơ, lần tái khám tiếp theo không cần mang theo các loại giấy tờ. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Sau đó, người bệnh chỉ cần xác thực bằng khuôn mặt và lựa chọn chuyên khoa cần khám, phòng khám và nhận số thứ tự, thay cho nhiều bước đăng ký thủ công. Ở những lần khám tiếp theo, người bệnh không cần mang theo giấy tờ, chỉ cần đăng ký tái khám thông qua nhận diện khuôn mặt.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn cho biết việc triển khai hệ thống kiosk giúp người dân chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký khám bệnh nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, góp phần giảm tải cho khu vực tiếp đón, tối ưu nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tính minh bạch trong các hoạt động khám chữa bệnh.

Đặc biệt, "khám bệnh không giấy tờ" thông qua nhận diện sinh trắc học giúp người bệnh không còn phụ thuộc vào việc mang theo giấy tờ tùy thân hay thẻ bảo hiểm y tế khi tái khám, bảo đảm tính chính xác trong xác thực thông tin người bệnh.

Bệnh viện xác định chuyển đổi số không phải là đích đến mà là quá trình liên tục, cần được triển khai bằng những giải pháp cụ thể trong hoạt động khám chữa bệnh hằng ngày.

Việc đưa kiosk nhận diện sinh trắc học vào vận hành là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện số, bệnh viện thông minh theo định hướng của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Đồng Nai.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong việc triển khai thành công hệ thống kiosk nhận diện sinh trắc học.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đây là bước tiến quan trọng trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành y tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, các cơ sở y tế ở Đồng Nai đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử VNeID trong khám, chữa bệnh.

Việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đưa hệ thống kiosk vào vận hành tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền y tế thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ của ngành y tế.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, dùng mô hình này để lan tỏa đến các cơ sở y tế trên địa bàn, hướng tới mục tiêu tất cả người dân Đồng Nai đều được đi khám chữa bệnh bằng nhận diện khuôn mặt, tạo sự thuận tiện tối đa./.

Công nghệ nhận dạng mống mắt tầm xa: Hướng đi mới của sinh trắc học trong kỷ nguyên hậu nhận diện khuôn mặt AJ2 tập trung vào lĩnh vực bảo mật sinh trắc học nâng cao, trong đó mống mắt được đánh giá là một trong những đặc điểm sinh học ổn định và khó giả mạo nhất của con người.

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