Nghệ An: Thí điểm đánh giá cán bộ, công chức bằng KPI từ 1/7

Tỉnh Nghệ An sẽ triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương, bắt đầu từ ngày 1/7/2026.

Đây là bước đi nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Nghệ An, đợt thí điểm được triển khai trong thời gian 2 tháng, tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ở cấp tỉnh, các đơn vị được lựa chọn gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

Ở cấp xã, phường, việc thí điểm được thực hiện tại phường Thành Vinh cùng các xã Hưng Nguyên, Hải Châu và Nậm Cắn.

Việc lựa chọn các địa bàn, đơn vị nêu trên nhằm bảo đảm tính đại diện, đa dạng về loại hình cơ quan, từ khối Đảng, chính quyền đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Qua đó, tỉnh có điều kiện đánh giá toàn diện mức độ phù hợp, khả năng vận hành cũng như hiệu quả thực tế của hệ thống KPI trong nhiều môi trường công tác khác nhau.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, chặt chẽ và đúng tiến độ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thí điểm. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai; tham mưu đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo các bước tiếp theo.

Tại các xã, phường được lựa chọn, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, bao gồm tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đây được xem là yếu tố then chốt để kiểm chứng tính khả thi và mức độ phù hợp của bộ tiêu chí KPI khi áp dụng trong thực tiễn quản lý, điều hành ở cấp cơ sở.

Thông qua đợt thí điểm, nhằm kiểm chứng đầy đủ tính khoa học, hiệu quả của bộ tiêu chí KPI, làm cơ sở hoàn thiện trước khi xem xét triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ chỉ số KPI được xây dựng theo từng vị trí việc làm, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, phù hợp đặc thù từng khối, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn hóa danh mục công việc, sản phẩm đầu ra, phương pháp tính điểm, trọng số và tiêu chí xếp loại, làm căn cứ áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh./.

Thái Nguyên triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ bằng KPI Thái Nguyên là địa phương thứ hai trên cả nước (sau Hà Nội) đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng bằng KPI, từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.