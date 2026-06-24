Nhà ở cho thuê: Mở thêm cơ hội an cư cho người dân Thủ đô

Vừa qua, việc Hà Nội đồng loạt khởi công ba dự án nhà ở cho thuê không chỉ bổ sung thêm nguồn cung chỗ ở cho người dân mà còn thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển nhà ở của Thủ đô.

Trong bối cảnh giá nhà thương mại liên tục tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người lao động, việc phát triển nhà ở cho thuê theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản" đang mở rộng cơ hội an cư cho người dân Thủ đô.

Biến chủ trương thành "mái ấm"

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Ngay tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội triển khai các chương trình phát triển nhà ở theo những cách tiếp cận mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trên cơ sở các chủ trương của trung ương và các cơ chế đã được Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành, Hà Nội đã quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội.

Trước mắt, thành phố triển khai ba dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và một dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Cụ thể 3 dự án nhà ở cho thuê vừa được khởi công xây dựng gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp (phường Yên Sở), Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Tập đoàn Him Lam triển khai.

Các đại biểu dự Lễ khởi công tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, ba dự án được khởi công là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp. Đồng thời, những dự án nhà ở cho thuê khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Ở góc độ doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở cho thuê, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty cổ phần Him Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank cho rằng, nhà ở cho thuê từ lâu đã trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống nhà ở đô thị của nhiều quốc gia phát triển tại châu Âu, châu Á; đáp ứng nhu cầu của một bộ phận lớn dân cư đô thị, đặc biệt là người lao động, người trẻ, các gia đình chưa đủ điều kiện sở hữu nhà nhưng vẫn cần một nơi ở chất lượng, ổn định lâu dài.

Việc phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một giải pháp an sinh xã hội, mà còn là một mô hình phát triển và đầu tư bền vững.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển mô hình ở nhà cho thuê, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất với thành phố Hà Nội cho phép thực hiện dự án "Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên," dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê.

Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán cả về kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.

Mở rộng cơ hội an cư

Nhiều năm qua, giấc mơ sở hữu một căn nhà tại Hà Nội luôn là mục tiêu của hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, giá bất động sản liên tục leo thang đã khiến khoảng cách giữa thu nhập và khả năng mua nhà ngày càng xa.

Phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là lời giải phù hợp trong bối cảnh mới. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Không khó để nhận thấy thực tế hiện nay, với mức thu nhập trung bình từ 15-25 triệu đồng/tháng, rất nhiều công nhân, viên chức trẻ, người lao động nhập cư, thậm chí cả những gia đình có thu nhập khá cũng khó tiếp cận nhà ở thương mại.

Trong khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội tuy đã được quan tâm phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu rất lớn của thị trường. Chính vì vậy, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là lời giải phù hợp trong bối cảnh mới.

Đây cũng là định hướng đã được Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh khi đề cập đến chính sách nhà ở. Theo đó, cần phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê với giá phù hợp để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định.

Các chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê vào thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự cụ thể hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước điều chỉnh lại thị trường bất động sản theo hướng lành mạnh, bền vững.

Thực tế tại nhiều quốc gia phát triển cho thấy, không phải ai cũng nhất thiết phải sở hữu nhà ở. Một bộ phận lớn dân cư lựa chọn thuê nhà dài hạn với đầy đủ tiện ích, dịch vụ và được pháp luật bảo vệ quyền lợi.

Mô hình này giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ bất động sản.

Đối với Hà Nội, đô thị đặc biệt với quy mô dân số xấp xỉ 9 triệu người và còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới, phát triển nhà ở cho thuê càng trở nên cấp thiết. Bởi bên cạnh cư dân thường trú còn có hàng triệu lao động, chuyên gia, sinh viên và người nhập cư đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Nếu chỉ tập trung vào nhà để bán mà chưa quan tâm đúng mức đến phân khúc cho thuê, thị trường khó có thể phát triển cân bằng, bền vững.

Điểm đáng chú ý của các dự án nhà ở cho thuê lần này là hướng đến phục vụ nhóm đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động trẻ và các đối tượng chính sách. Đây là những nhóm đang gặp nhiều khó khăn nhất trong tiếp cận nhà ở.

Nhiều năm làm việc và phải thuê nhà trọ để ở Thủ đô, anh Nguyễn Cao Hải Danh (quê Hưng Yên) bày tỏ, khi các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân sẽ có thêm lựa chọn thay vì phải chấp nhận sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, thiếu tiện nghi hoặc vay nợ kéo dài hàng chục năm để mua nhà.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và xây dựng đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), việc mở rộng quỹ nhà ở cho thuê sẽ tạo thêm một trụ cột quan trọng trong chiến lược an sinh nhà ở của Thủ đô.

Khi ngày càng nhiều người lao động được tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý, giấc mơ an cư sẽ không còn là khát vọng quá xa vời.

Và khi người dân yên tâm an cư, Thủ đô sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại.

Việc Hà Nội khởi công ba dự án nhà ở cho thuê vì thế không chỉ là câu chuyện xây dựng những khối nhà mới, mà còn là sự khởi đầu cho một tư duy phát triển nhà ở tiến bộ hơn, nhân văn hơn, nơi giá trị sử dụng được đặt lên trên giá trị đầu cơ, và quyền được có chỗ ở của người dân luôn là mục tiêu cao nhất./.

Hà Nội đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng xây dựng 1.166 căn nhà ở cho thuê Dự án gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng cùng 2 tầng hầm, được xây dựng tại các ô đất CT-04C, CT-04E, CT-05B, CT-05D, CT-06A, CT-07A1 và CT-07A2; tổng số 1.166 căn hộ cho thuê.