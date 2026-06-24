Dự án CT3 Kim Chung: Mở đường cho mô hình bốc thăm nhà ở xã hội minh bạch

Ngày 4/7/2026, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội sẽ chính thức được chủ đầu tư Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera-CTCP tổ chức bốc thăm quyền mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội hoàn toàn trực tuyến với sự hỗ trợ của nền tảng điện toán đám mây, công nghệ Blockchain và sự giám sát của các cơ quan quản lý, an ninh mạng.

Trước sự quan tâm của dư luận, TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Ban quản lý dự án về cơ chế bảo đảm công khai, phương án xử lý các tình huống phát sinh cũng như kỳ vọng xây dựng mô hình chuẩn cho việc phân phối nhà ở xã hội trong tương lai.

- Dự án CT3 Kim Chung là một trong những dự án nhà ở xã hội tiên phong sử dụng hình thức bốc thăm trực tuyến thay cho hình thức truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có người dân còn băn khoăn về tính minh bạch của thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên. Liên danh chủ đầu tư sẽ công khai và kiểm chứng kết quả bốc thăm bằng những cơ chế nào để người dân có thể tin tưởng rằng không có bất kỳ sự can thiệp nào vào kết quả?

Ông Nguyễn Thành Trung: Để bảo đảm tính minh bạch tuyệt đối của quy trình bốc thăm trực tuyến, ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định hệ thống bốc thăm trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu cao nhất về công nghệ và khả năng kiểm chứng. Liên danh chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty CMC TS - một đơn vị có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin - làm đối tác xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm bốc thăm này.

Đồng thời, chúng tôi mời các cơ quan chuyên môn tham gia thẩm tra, đánh giá tính khách quan của thuật toán, trong đó có Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Hệ thống được xây dựng trên cơ chế thuật toán ngẫu nhiên ba lớp, bao gồm: chuỗi ngẫu nhiên do máy chủ hệ thống tạo ra; chuỗi ngẫu nhiên do Tổ giám sát nhập trực tiếp trong thời điểm diễn ra bốc thăm; chuỗi ngẫu nhiên từ nền tảng Blockchain.Kết quả bốc thăm được xác định hoàn toàn ngẫu nhiên bằng thuật toán đã được kiểm định bởi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam (VNcert).

Ngay trong ngày sự kiện, Tổ giám sát trực tiếp nhập một chuỗi ngẫu nhiên vào hệ thống, kết hợp với dữ liệu từ nền tảng Blockchain và chuỗi mã hoá sinh ra từ thời điểm niêm phong hồ sơ để tạo ra kết quả mà không ai - kể cả đội ngũ kỹ thuật - có thể biết trước hay can thiệp. Toàn bộ thao tác được ghi nhận theo thời gian thực, không thể chỉnh sửa sau khi xác lập.

Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu và thao tác trong quá trình bốc thăm được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống, có tính bất biến và không thể chỉnh sửa sau khi được xác lập. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ can thiệp hoặc thay đổi kết quả.

Sau khi kết thúc quá trình bốc thăm, toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ và có thể trích xuất phục vụ công tác hậu kiểm.

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn toàn có thể kiểm tra, đối chiếu độc lập nhằm xác minh tính khách quan của quy trình. Đây là cơ sở quan trọng để người dân yên tâm và tin tưởng vào kết quả bốc thăm.

Ngoài ra, trong suốt quá trình triển khai, hệ thống còn được giám sát bởi Sở Xây dựng, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật và tính minh bạch cao nhất.

- Với 3.654 hồ sơ hợp lệ, trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn cho thấy áp lực xã hội và sự quan tâm của dư luận đến dự án này rất lớn. Trong trường hợp xảy ra sự cố như mất kết nối Internet, lỗi hệ thống hoặc người dân không thành thạo công nghệ... thì chủ đầu tư có những phương án dự phòng nào để bảo đảm quyền lợi của tất cả người tham gia không bị ảnh hưởng?

Ông Nguyễn Thành Trung: Chúng tôi đã xây dựng đồng thời nhiều phương án kỹ thuật và hỗ trợ người dân nhằm bảo đảm quá trình bốc thăm diễn ra thuận lợi, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Đối với người dân, chúng tôi khuyến nghị đọc kỹ các hướng dẫn được đăng tải trên website chính thức của Handico và Viglacera, đồng thời lựa chọn địa điểm có kết nối Internet ổn định thông qua Wifi, 4G hoặc 5G.

Người dân cũng nên chuẩn bị sẵn thiết bị dự phòng như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân để hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình đăng nhập.Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, có khả năng mở rộng linh hoạt về tài nguyên và băng thông.

Hệ thống đã được thiết kế để đáp ứng được 10.000 người truy cập đồng thời, cao hơn nhiều so với số lượng hồ sơ hợp lệ hiện nay.

Song song với đó, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng, bao gồm Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), nhằm giám sát liên tục quá trình vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.Để hỗ trợ người dân chưa quen với công nghệ, chúng tôi đã xây dựng bộ tài liệu và video hướng dẫn chi tiết trên website.

Đặc biệt, trước thời điểm bốc thăm chính thức 3 ngày, hệ thống sẽ được mở để người dân đăng nhập thử, làm quen với các thao tác và kiểm tra thiết bị của mình.

Ngoài ra, chủ đầu tư duy trì hai đường dây nóng với số điện thoại 0334002002 hoặc 0904698805 hỗ trợ liên tục để giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều được hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình tham gia.

- Liên danh Handico-Viglacera kỳ vọng mô hình bốc thăm trực tuyến tại CT3 Kim Chung sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án nhà ở xã hội trong tương lai. Sau đợt triển khai đầu tiên này, đâu sẽ là những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của mô hình này và chủ đầu tư có kiến nghị gì để cơ quan quản lý sớm xây dựng một quy trình chuẩn áp dụng rộng rãi trên toàn thị trường?

Ông Nguyễn Thành Trung: Chúng tôi kỳ vọng mô hình bốc thăm trực tuyến tại CT3 Kim Chung sẽ trở thành một bước tiến quan trọng trong việc quản lý, phân phối nhà ở xã hội theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả của mô hình bao gồm: bảo đảm tính công khai, minh bạch và an toàn trong toàn bộ quy trình; tối ưu hóa nguồn lực xã hội, giảm thời gian, chi phí tổ chức so với hình thức truyền thống; tạo điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện hơn và đặc biệt là nâng cao mức độ hài lòng, sự tin tưởng cũng như sự đồng thuận của người dân đối với kết quả bốc thăm.

Từ thực tiễn triển khai, chúng tôi kiến nghị các cơ quan quản lý nghiên cứu xây dựng một hệ thống phần mềm thống nhất áp dụng cho toàn thành phố, thậm chí trên phạm vi rộng hơn, bao quát toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, xét duyệt đối tượng đến tổ chức bốc thăm.

Đồng thời, cần từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý như cơ quan thuế, cơ quan đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan để hỗ trợ việc xác minh điều kiện về thu nhập và nhà ở một cách tự động, chính xác và minh bạch hơn.

Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, quy trình xét duyệt sẽ giảm đáng kể thời gian xử lý, hạn chế khiếu nại, nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và tạo dựng niềm tin bền vững đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Chúng tôi tin rằng việc chuẩn hóa quy trình trên nền tảng số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công bằng cho người dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các chương trình nhà ở xã hội trong tương lai.

- Trân trọng cảm ơn ông!

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