Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 250kg còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 24/6, tại khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn (xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250 kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/6/2026, công nhân trong quá trình đào móng xây Trường Tiểu học Lưu Sơn, xã Đô Lương đã phát hiện một vật thể nằm sâu dưới đất khoảng 2,5m có đường kính 27,5cm, dài 1,55m nghi là bom nên báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh thông tin. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là 1 quả bom còn nguyên kíp có ký hiệu MK82, nặng khoảng 250kg.

Sau khi xác minh thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương đồng thời, phối hợp với các lực lượng tiến hành sơ tán người dân, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức khoanh vùng, cắm biển báo hiệu nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ không cho người và gia súc tới khu vực có bom.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh và là quả bom to nhất từ trước đến nay từng được phát hiện trên địa bàn xã./.

Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg còn sót lại sau chiến tranh Vật thể được người dân phát hiện khi xây nhà là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ còn sót lại do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh.

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