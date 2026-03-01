Xã hội

Nghệ An: Hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg còn sót lại sau chiến tranh

Vật thể được người dân phát hiện khi xây nhà là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ còn sót lại do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh.

Văn Tý
Quả bom được xác định là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ còn sót lại do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 1/3, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Quỳnh Lưu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 350kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, ngày 23/2, gia đình ông Vũ Trọng Cương, thôn 12 Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn trong quá trình đào móng để xây nhà phát hiện một vật thể, nghi là bom và nằm sâu dưới đất cách mặt đất khoảng 1,5m nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh và tổ chức canh trực 24/24 giờ.

Sau kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Sơn và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Quỳnh Lưu và Ban Công Binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định vật thể trên là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 20cm, dài 155cm, nặng khoảng 350kg, còn nguyên kíp nổ còn sót lại do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh.

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom đến khu vực thôn 5 Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.

