Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp xúc cử tri tỉnh Lạng Sơn

Ngày 1/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Lộc Bình và phường Đông Kinh.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phùng Đức Chính; Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 4 tỉnh Lạng Sơn Nông Đàm Thành và Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn Chu Thị Phương Thảo.

Các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình; đồng thời cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân; lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Chia sẻ với các cử tri tỉnh Lạng Sơn, các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chính sách, nhất là những cơ chế, chính sách đối với đồng bào các dân tộc ở miền núi biên giới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Cùng với đó, các ứng cử viên cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ xây dựng, ban hành thêm các cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh miền núi biên giới; đồng hành cùng với lãnh đạo tỉnh và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực thế mạnh, tạo ra giá trị gia tăng cao, tăng tính cạnh tranh cho nền kinh tế của tỉnh...

Cử tri phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn nêu ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Cử tri tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao, đồng tình với dự kiến chương trình hành động và những cam kết của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Cử tri cho rằng, các ứng cử viên cần đảm bảo thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người đại diện của nhân dân khi trúng cử đại biểu Quốc hội; nói đi đôi với làm; bám sát thực tiễn cơ sở, tại các địa phương, vùng, miền để tổng hợp, đề xuất cách làm hay, sáng tạo, tham gia xây dựng chính sách phù hợp mang lại lợi ích thiết thực cho quê hương, đất nước, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

Tỉnh Lạng Sơn được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI; trong đó, 4 đại biểu tỉnh Lạng Sơn, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 có 50 đại biểu. Tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hiện các địa phương ở tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như danh sách cử tri đã được niêm yết công khai.

Tại khắp các thôn bản vùng cao, đồng bào các dân tộc xứ Lạng đang nô nức hướng về ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân 15/3/2026./.

