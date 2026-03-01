Quảng Ninh: Kịp thời gia cố lan can các khu vực nguy hiểm trên chùa Đồng-Yên Tử

Ngày 1/3, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử (Quảng Ninh) Bùi Hoàng Giang cho hay: Các đơn vị quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử (thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc) đã kịp thời gia cố lan can khu vực chùa Đồng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa lễ hội Xuân Yên Tử 2026.

Trước đó, một số hình ảnh, video trên mạng xã hội phản ánh lượng lớn du khách tập trung tại khu vực chùa Đồng (trên đỉnh núi Yên Tử) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Yên Tử (Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử) và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng và trực tiếp gia cố, bổ sung hệ thống lan can bảo vệ tại các khu vực có địa hình phức tạp, đặc biệt là khu vực chùa Đồng.

Đồng thời bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng hợp lý tại các điểm nút nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ; bổ sung hệ thống biển bảng chỉ dẫn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên toàn tuyến di tích.

Việc kịp thời siết chặt công tác quản lý và nâng cấp hệ thống an toàn tại khu vực chùa Đồng thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Sự quyết liệt này không chỉ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách về hành hương, chiêm bái mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh văn minh, thân thiện. Đồng thời góp phần đóng góp tích cực vào thành công chung của Lễ hội xuân Yên Tử năm nay, mang lại những trải nghiệm hành hương trọn vẹn và ý nghĩa cho mỗi phật tử, du khách.

Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra từ ngày 26/2 đến 4/3. Năm nay, do chính sách miễn phí tham quan, miễn phí gửi phương tiện nên lượng du khách đến Yên Tử có sự gia tăng đột biến.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử, khách tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử trong ngày khai hội 26/2 đạt 15.112 khách, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ ngày 1/1 đến ngày 26/2 là 290.636 khách, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng khách đến Yên Tử tăng cao góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 1 triệu lượt du khách đến Yên Tử trong năm 2026 và quyết tâm thu hút 22 triệu lượt khách trong năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh./.

