An Giang: Bước chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân

Qua gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang gặp không ít hạn chế, khó khăn; song với nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh.

Nỗ lực phục vụ nhân dân

Vân Khánh là một trong những xã vùng sâu, vùng xa ven biển tỉnh An Giang, với diện tích gần 91km2, dân số 22.000 người. Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Khánh cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Nhân dân xã được phân cấp, phân quyền giải quyết nhiều thủ tục hành chính hơn, khối lượng công việc tăng, yêu cầu về chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao.

Xã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số như rà soát, phân công rõ trách nhiệm của từng công chức trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, sử dụng phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cho cán bộ, công chức.

Xã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất, đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống của cấp trên; khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ toàn trình, một phần đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện; ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử, giảm dần văn bản giấy; gắn kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân với đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo hướng liên thông-không chồng chéo-đúng thời hạn.

Đặc biệt, xã phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo.

Địa phương đề xuất chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại trụ sở các ấp, tại gia đình đối với một số thủ tục hành chính đơn giản, tạo tiền đề để người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến; xây dựng các tài liệu, video hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vân Khánh cũng cho biết, địa phương còn một số hạn chế, khó khăn như số lượng hồ sơ giải quyết tăng nhưng biên chế còn thiếu; trình độ công nghệ thông tin của một bộ phận công chức chưa đáp ứng vận hành hệ thống suốt; phần mềm một cửa đôi khi quá tải hoặc lỗi chức năng khiến quy trình giải quyết bị gián đoạn; sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan cấp tỉnh và xã đôi lúc chưa đồng bộ; trụ sở làm việc đang sử dụng nơi làm việc cũ, chưa được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, không gian tiếp nhận còn chật hẹp, ảnh hưởng chất lượng phục vụ...

Xã Bình An có diện tích hơn 73km2, dân số hơn 60.000 người, trong đó dân tộc Kinh chiếm gần 62%, Khmer gần 26 %, Hoa 12% dân số. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị.

Bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian; chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và rút ngắn quy trình xử lý công việc; công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng của địa phương.

Xã triển khai 401 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng 201 thủ tục so với trước ngày 1/7/2025. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 5.700 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%; tỷ lệ số hóa đạt 95%; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Rạch Giá (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo xã Bình An thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: việc phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ; cải cách hành chính, chuyển đổi số có mặt chưa tạo được chuyển biến rõ nét; việc khai thác, sử dụng các phần mềm chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu thống nhất.

Một số lĩnh vực chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn hoặc chưa kịp ban hành văn bản thay thế, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã, nhất là các lĩnh vực nội vụ, y tế, dân tộc và tôn giáo, bảo trợ xã hội và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; điều kiện chuyển đổi số chưa đồng bộ; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở cấp ấp còn hạn chế; việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống còn bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, vận hành.

Anh Trần Phi Long, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Châu Thành, phụ trách công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Bình An từ ngày 1/7/2025.

Trong quá trình xử lý công việc, anh Long thường gặp khó khăn do phần mềm vận hành một cửa điện tử hay bị lỗi kỹ thuật, cổng chạy chậm; đa số người dân chưa thực hiện tốt thao tác trên các phần mềm máy tính, điện thoại để nộp hồ sơ trên cổng điện tử.

Vì vậy anh Long phải hướng dẫn từng bước, hoặc xin thông tin VNeID của người dân để làm giúp. Đối với những sự cố trên cổng điện tử, anh chủ động liên hệ các chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ nhanh chóng, tránh kéo dài thời gian.

Trong quá trình công tác tại xã nếu có vướng mắc, khó khăn, anh chủ động báo cáo với lãnh đạo chi nhánh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả cho người dân.

Để việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được tốt hơn, anh Long kiến nghị cấp trên nghiên cứu tạo lập các phần mềm liên kết xử lý hồ sơ chặt chẽ, khoa học, thuận lợi hơn; cần bố trí thêm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mỗi xã 1 cán bộ hỗ trợ hướng dẫn hoặc nộp hồ sơ cho người dân để tránh mất thời gian cho khâu tiếp nhận.

Nâng cao kỹ năng và hạ tầng số

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình An cho biết, để bộ máy cấp xã vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới, xã kiến nghị Trung ương quan tâm hoàn thiện các qui định về tổ chức bộ máy, đảm bảo cấp xã tương đồng với đầu mối ngành dọc cấp tỉnh; xem xét tăng thêm biên chế cấp xã trên cơ sở đặc điểm về vị trí việc làm, khối lượng công việc, dân số, diện tích và các yếu tố đặc thù khác; sớm điều chỉnh chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp xã tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm được giao.

Tỉnh sớm tổ chức tuyển dụng công chức viên chức còn thiếu so với số lượng đã giao cho các địa phương; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống phần mềm như hệ thống Thông tin điều hành, tác nghiệp các cơ quan Đảng; hệ thống một cửa điện tử tỉnh An Giang, hệ thống xử lý văn bản của khối Mặt trận… bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất dữ liệu giữa các hệ thống; tăng cường cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở cấp xã.

Việc vận hành mô hình phát huy hiệu quả nhờ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho cơ sở trong các lĩnh vực thủ tục hành chính, nhân lực, tài chính; các nhiệm vụ chi ngân sách và quản lý trong lĩnh vực giáo dục, môi trường... được chuyển giao trực tiếp cho cấp xã, giúp địa phương chủ động, linh hoạt trong điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Lộ trình triển khai hệ sinh thái số của 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10/2026. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Để việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn thời gian tới, Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện các giải pháp đột phá; trong đó, tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả).

Địa phương tiếp tục xây dựng cấp cơ sở sát dân, hiện đại; ưu tiên đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu, vùng xa, biên giới; đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data vào quản lý; tăng cường đào tạo kỹ năng số, năng lực đa ngành; thu hút nhân lực chất lượng cao và tạo động lực cho cán bộ yên tâm cống hiến.

“Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch có lộ trình và người chịu trách nhiệm rõ ràng; mỗi cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững,” Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh./.

Nâng cao năng lực thực thi trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Sự chuyển dịch căn bản từ tư duy quản lý hành chính truyền thống sang tư duy quản trị phục vụ và kiến tạo phát triển từ cấp cơ sở là bước tiến rõ rệt trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.