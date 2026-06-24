Đồng Nai: Xử lý, tiêu hủy gần 2.000 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi​

Ngày 24/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai làm việc với Ủy ban nhân dân phường Tân Phú và các xã lân cận về xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi khiến gần 2.000 con lợn phải tiêu hủy.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, trại chăn nuôi gia công của bà Trương Thị Thảo (khu phố Trà Cổ 11, phường Tân Phú) có tổng đàn 1.942 con lợn thịt khoảng 4 tháng tuổi.

Từ ngày 12/6, đàn lợn bắt đầu có biểu hiện mắc bệnh.Kiểm tra thực tế ngày 16/6 của lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai, trang trại ghi nhận 27 con lợn chết, 355 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh với bệnh tích gồm gan to xuất huyết, lách sưng đen sẫm, thận xuất huyết, nghi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng đã thực hiện lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 2 và được xác định số lợn tại trại của bà Trương Thị Thảo đã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ gần 2.000 con lợn trong trại được thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân phát sinh dịch bệnh có thể do nuôi chuồng trại hở và có nhiều ruồi muỗi. Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai nhận định, tình hình dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp do chưa có vắcxin dịch tả lợn châu Phi hiệu quả trong công tác phòng dịch. Hiện đang là mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho ruồi, muỗi sinh sôi và phát tán mầm bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ủy ban nhân dân phường Tân Phú phải hoàn thiện nhanh báo cáo về tình hình các ổ dịch và công tác xử lý ổ dịch cũng như công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Các khu vực xuất hiện dịch bệnh cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh.

Đồng thời yêu cầu cơ sở chăn nuôi có động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.

Địa phương cũng cần theo dõi sát sao, kiểm tra, giám sát các điểm chôn lấp các ổ dịch, đảm bảo vấn đề môi trường ở khu vực này. Thực hiện tốt việc cách ly, kiểm soát dịch bệnh tại các ổ dịch, kiểm tra nguồn nước gần khu vực tiêu hủy ổ dịch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, quan trọng nhất là các địa phương phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, nhất là tình hình vận chuyển, buôn bán tự phát sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; quản lý chặt hoạt động kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ ở từng địa phương.

Chi cục Chăn nuôi, thủy sản phối hợp với các địa phương triển khai, quản lý công tác tiêm phòng dịch, thống kê số hộ nuôi, trang trại, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố để đưa vào hệ thống dữ liệu chăn nuôi của Sở.

Đặc biệt, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản phải thống kê hết các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các khu vực phát sinh ổ dịch, không để tình hình chăn nuôi không phép, tự phát vẫn tồn tại.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết từ nay đến cuối năm 2026 là cao điểm phát triển đàn chăn nuôi trên địa bàn để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm soát; khuyến cáo những trại, khu vực có rủi ro dịch bệnh cao tạm ngưng nuôi, ngưng thả con giống mới đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát./.

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã cố tình giết mổ, chế biến lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đưa ra thị trường tiêu thụ bất chấp nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

​

​