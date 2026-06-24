Định hướng phát triển Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng thu hút nhiều quan tâm

Trước ngày Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, khu vực này sẽ được bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi, đồng thời tái thiết và phát triển các không gian đô thị mới trong nhiều thập niên tới.

Ngày 29/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 kết hợp công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là định hướng phát triển Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng - khu vực được xác định là trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, văn hóa và đô thị thể thao của Thủ đô. Theo đó, Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng nằm ở phía Nam sông Hồng, có phạm vi từ khu vực nội đô lịch sử đến các khu vực phát triển mới phía Nam và phía Tây thành phố. Khu vực này có diện tích khoảng 45.317 ha; dân số dự kiến khoảng 6,365 triệu người vào năm 2045 và khoảng 6,455 triệu người vào năm 2065.

Bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa làm nền tảng phát triển

Một trong những định hướng xuyên suốt của quy hoạch là bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Tại khu vực Ba Đình-Hoàng thành Thăng Long, quy hoạch tiếp tục duy trì vai trò trung tâm chính trị-hành chính quốc gia; bảo tồn hệ thống di sản, cảnh quan, cây xanh và các công trình có giá trị lịch sử. Không gian này được định hướng kết nối với Hồ Tây, khu vực Quốc Tử Giám-ga Hà Nội và khu phố cổ, phố cũ nhằm tạo thành mạng lưới không gian văn hóa liên hoàn.

Đối với khu phố cổ, quy hoạch tập trung bảo tồn cấu trúc không gian truyền thống, các tuyến phố nghề, các công trình di tích, tín ngưỡng và những không gian văn hóa gắn với lịch sử hình thành của Thăng Long-Hà Nội.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, thành phố định hướng bảo tồn các giá trị cảnh quan đặc trưng, tôn tạo các công trình lịch sử, mở rộng không gian công cộng và tăng cường kết nối với khu phố cổ, khu phố cũ, Hoàng thành Thăng Long và sông Hồng.

Một góc Hồ Tây. (Nguồn: TTXVN)

Hồ Tây và vùng phụ cận tiếp tục được xác định là trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch và cảnh quan quan trọng của Thủ đô. Quy hoạch định hướng thiết lập không gian kết nối Hồ Tây-sông Hồng-Cổ Loa; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và phát triển hệ thống không gian công cộng, tuyến đi bộ ven hồ.

Tái thiết nội đô, phát triển đô thị theo giao thông công cộng

Bên cạnh bảo tồn di sản, quy hoạch đặt trọng tâm vào việc cải tạo, tái thiết các khu vực nội đô hiện hữu. Khu vực nội đô lịch sử trong phạm vi Vành đai 2 được định hướng cải tạo các khu dân cư cũ, các khu tập thể và chung cư xuống cấp; chuyển đổi các cơ sở công nghiệp, kho tàng không còn phù hợp; bổ sung không gian công cộng, cây xanh và các tiện ích phục vụ người dân.

Nhiều khu tập thể cũ như Thành Công, Giảng Võ, Kim Liên, Trung Tự, Thanh Nhàn... được nghiên cứu cải tạo đồng bộ gắn với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn.

Quy hoạch cũng xác định phát triển mạnh mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) tại các ga đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông lớn. Không gian ngầm, không gian trên cao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được tổ chức đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng lực phục vụ của đô thị.

Đối với khu vực nội đô mở rộng từ Vành đai 2 đến hành lang xanh sông Nhuệ, thành phố định hướng phát triển các trung tâm đô thị mới, trung tâm dịch vụ, thương mại và công cộng hiện đại. Trên trục Hồ Tây-Cổ Loa sẽ hình thành không gian đô thị mới cùng các trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại và tài chính.

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển trục Hồ Tây-Ba Vì trở thành trục không gian văn hóa, cảnh quan quan trọng của Thủ đô, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây thành phố.

Hình thành các khu đô thị mới và Đô thị thể thao Olympic

Theo quy hoạch, khu vực Đông và Bắc đường Vành đai 4 sẽ phát triển các khu đô thị mới theo mô hình TOD, gắn với hệ thống giao thông công cộng và các đầu mối giao thông lớn. Tại đây sẽ hình thành một số trung tâm công cộng, dịch vụ và thương mại lớn tại các khu vực cửa ngõ.

Trong khi đó, khu vực Tây và Nam đường Vành đai 4 được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, đô thị xanh; kết hợp các chức năng dịch vụ, thương mại, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Quy hoạch cũng xác định bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống như Vạn Phúc, Đa Sĩ, Văn Khê, Dương Nội gắn với phát triển đô thị và du lịch văn hóa.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội hoàn thành sẽ giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng Thủ đô. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Một điểm nhấn quan trọng của Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng là Khu đô thị thể thao Olympic ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Khu vực này được định hướng phát triển tổ hợp thể thao quy mô lớn với sân vận động chính khoảng 135.000 chỗ ngồi cùng hệ thống công trình thể thao đồng bộ.

Đô thị thể thao Olympic sẽ được kết nối với tổ hợp TOD Ngọc Hồi, hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt quốc gia và mạng lưới đường sắt đô thị. Theo định hướng quy hoạch, từ khu vực này có thể tiếp cận khu vực nội đô bằng giao thông công cộng trong thời gian ngắn, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm dự kiến diễn ra ngày 29/6 tới sẽ là dịp để các nhà đầu tư, chuyên gia và người dân tiếp cận đầy đủ hơn các định hướng phát triển dài hạn của thành phố. Trong đó, quy hoạch Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng được xem là một trong những cấu phần quan trọng, định hình diện mạo không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới./.

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm Ranh giới lập quy hoạch: Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Phú Thọ; Phía Nam và Tây Nam giáp Ninh Bình, Phú Thọ; Phía Đông giáp tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên; Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Phú Thọ.