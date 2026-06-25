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Việt Nam- Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác lập pháp

Hạ viện và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Liên Nghị viện CH Séc coi trọng quan hệ với Quốc hội Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. 

Việt Thắng
Đại sứ Dương Hoài Nam làm việc với Hạ nghị sỹ Tomáš Helebrant, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Liên Nghị viện Cộng hòa Séc tại trụ sở Hạ viện. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Dương Hoài Nam làm việc với Hạ nghị sỹ Tomáš Helebrant, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Liên Nghị viện Cộng hòa Séc tại trụ sở Hạ viện. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 25/6, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Liên Nghị viện CH Séc, ông Tomas Helebrant, đánh giá cao mối quan hệ giữa Quốc hội nước này và Quốc hội Việt Nam, cho rằng hợp tác lập pháp giữa hai nước đang phát triển tích cực thời gian qua và được thể hiện qua tần suất trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil vào tháng 11/2025, cũng như sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Ông Tomas Helebrant đưa ra nhận định trên tại cuộc làm việc với Đại sứ Dương Hoài Nam tại trụ sở Hạ viện CH Séc. Ông bày tỏ ấn tượng và đánh giá cộng đồng người Việt Nam luôn đoàn kết, có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp thiết thực vào xã hội sở tại.

Ông cũng cho biết Hạ viện và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Liên Nghị viện của CH Séc rất coi trọng quan hệ với Quốc hội Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tích cực phối hợp tại các diễn đàn Liên Nghị viện.

Cũng theo ông Tomas Helebrant, hai nước còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế -thương mại, quốc phòng, giáo dục, khoa học - công nghệ, du lịch... Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Hạ viện và có nhiều tình cảm hữu nghị dành cho Việt Nam, ông Tomas Helebrant khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp nhằm phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Quốc hội.

Về phần mình, Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao và cảm ơn tình cảm cũng như các nỗ lực của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Liên Nghị viện và cá nhân ông Tomas Helebrant trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần làm cầu nối hữu nghị thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-CH Séc. Nhất trí với ý kiến đánh giá của Chủ tịch Tomas Helebrant về các lĩnh vực tiềm năng còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác song phương,

Đại sứ đề nghị Hạ viện và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Liên Nghị viện tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc tạo thuận lợi hơn nữa cho đi lại của công dân hai nước, phối hợp và thúc đẩy Chính phủ CH Séc sớm nối lại chương trình hợp tác song phương về lao động có tay nghề và miễn thị thực nhập cảnh cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam #Cộng hòa Séc #hợp tác lập pháp #quan hệ quốc tế #đối tác chiến lược #hợp tác song phương Séc
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