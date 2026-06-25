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Nga để ngỏ khả năng rút khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng OSCE không còn phát huy hiệu quả như một cơ chế hợp tác an ninh khu vực, đồng thời đề cập khả năng Nga rút khỏi tổ chức này trong tương lai.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo RIA Novosti, ngày 24/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng sẽ tốt hơn nếu nước này rời khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) song nhấn mạnh quyết định này thuộc về Tổng thống Vladimir Putin.

Phát biểu tại Diễn đàn Primakov Readings, ông Lavrov nêu rõ: "Tất nhiên, OSCE là một tổ chức sống dở chết dở. Thành thật mà nói, tôi và Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko đã trao đổi và tranh luận về vấn đề này. Quyết định thuộc về Tổng thống nhưng tôi chắc chắn sẽ rời khỏi tổ chức này nếu không vì một điều - những nước khác sẽ không rời khỏi nó."

Theo đó, ông Lavrov mô tả tổ chức an ninh khu vực này là "một diễn đàn nơi mọi người công khai bôi nhọ tên tuổi của bạn ngay trước mặt bạn... trong khi bạn vẫn có cơ hội phản bác bằng các sự thật"./.

(Vietnam+)
#Nga #OSCE #Ngoại trưởng Lavrov #Tổng thống Putin #An ninh khu vực Nga
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