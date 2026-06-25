Nga khẳng định luôn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine,

Theo Tân hoa xã, ngày 24/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào song lợi ích quốc gia cốt lõi của Moskva phải được các nước phương Tây tôn trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn Primakov Readings, ông Lavrov khẳng định một giải pháp chính trị-ngoại giao cho tình hình Ukraine vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Theo đó, Nga đã đề xuất Ukraine nâng cao đáng kể cấp bậc của các trưởng đoàn đàm phán đồng thời thành lập 3 nhóm công tác phụ trách các vấn đề về nhân đạo, chính trị và quân sự.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết nước này đang tiếp tục thảo luận về chuyến thăm tiềm năng của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và nhấn mạnh Moskva vẫn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất của họ./.

Tổng thống Zelensky: Đàm phán Nga-Ukraine có thể được nối lại Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga, đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba và Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư này.