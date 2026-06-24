Ukraine, Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng

Ukraine và Ba Lan đang duy trì các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương, trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng liên quan đến các vấn đề lịch sử và một số động thái ngoại giao gần đây.



Ngày 23/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ mang tính xây dựng với Ba Lan. Theo hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine, ông Zelensky đã đưa ra thông điệp như vậy trong thông điệp hằng ngày.

Trong đó, Tổng thống Ukraine cũng cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Yulia Svyrydenko về công tác chuẩn bị cho hội nghị diễn ra tại thành phố Gdansk của Ba Lan về tái thiết Ukraine trong hai ngày 25-26/6. Ông đã bày tỏ cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Ukraine và chuẩn bị những đề xuất thực chất cho hội nghị.



Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết Kiev đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác Ba Lan để xử lý những khác biệt hiện nay. Ông khẳng định Ukraine ủng hộ đối thoại, kể cả đối với những vấn đề lịch sử phức tạp, đồng thời sẵn sàng thảo luận trên tinh thần xây dựng để tìm giải pháp phù hợp.



Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang bất đồng, nhấn mạnh rằng việc duy trì quan hệ hợp tác với Ukraine là lợi ích chiến lược lâu dài của Ba Lan. Ngoài ra, Vacsava khẳng định không cần bên thứ ba làm trung gian để giải quyết các bất đồng hiện nay với Ukraine.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu với báo giới ngày 23/6, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Adam Szłapka cho rằng dù quan hệ song phương đang gặp nhiều khó khăn hơn trước, nhưng Ba Lan và Ukraine có đủ khả năng tự xử lý các vấn đề phát sinh thông qua đối thoại trực tiếp.

Trước đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho cho biết EC sẵn sàng hỗ trợ đối thoại nếu cần thiết. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Litva, bà Asta Skaisgiryte, cũng kêu gọi hai bên thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.



Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Kiev kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Tuy nhiên, những khác biệt trong cách nhìn nhận các vấn đề lịch sử vẫn thường xuyên là nguồn gốc gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong những ngày gần đây do bất đồng liên quan đến cách nhìn nhận một số vấn đề lịch sử thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.



Trong bối cảnh đó, Ukraine thông báo Tổng thống Zelensky sẽ không tham dự hội nghị tại Ba Lan về tái thiết Ukraine sau xung đột và cử Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Ukraine tham dự sự kiện./.

Tổng thống Volodymyr Zelensky không dự Hội nghị tái thiết Ukraine tại Ba Lan Quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước láng giềng và đồng minh liên quan sự kiện thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

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