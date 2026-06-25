Tranh của danh họa Picasso về hòa bình ở Việt Nam được giới thiệu tại Pháp

Ngày 24/6, đoàn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại sứ Trịnh Đức Hải dẫn đầu đã tới thăm Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard ở thành phố Saint-Denis, vùng thủ đô Ile-de-France, nơi đang lưu giữ bản gốc bức tranh "Hòa bình muôn năm" (Vive la Paix) do danh họa Pablo Picasso thực hiện để chào mừng việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, chấm dứt chiến sự ở Đông Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tại cuộc gặp và làm việc với bà Valérie Perlès, Giám đốc Bảo tàng, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng trong quan hệ Việt-Pháp, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gắn kết các dân tộc và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bảo tàng đã tạo điều kiện để đoàn Việt Nam được tận mắt chiêm ngưỡng bản gốc bức tranh "Hòa bình muôn năm" của Picasso - tác phẩm vốn thường được lưu giữ trong kho bảo quản và hiếm khi được giới thiệu công khai - đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Bảo tàng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản nghệ thuật phục vụ công chúng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Valérie Perlès đã trực tiếp dẫn đoàn tham quan và giới thiệu về lịch sử hình thành của Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard cùng các bộ sưu tập tiêu biểu đang được lưu giữ.

Đặc biệt, đoàn đã được tìm hiểu nhiều tư liệu và tác phẩm liên quan đến danh họa Pablo Picasso, trong đó có bức "Hòa bình muôn năm" - một trong những tác phẩm mang giá trị biểu tượng đặc biệt đối với Việt Nam.

Theo bà Valérie Perlès, Bảo tàng rất vinh dự được lưu giữ tác phẩm gốc của Picasso được thực hiện vào thời điểm Hiệp định Geneva ký kết năm 1954 và đăng trên trang nhất báo Nhân đạo (L'Humanité).

Bà cho biết hình ảnh chim bồ câu hòa bình trong tác phẩm là một trong những biểu tượng nghệ thuật nổi tiếng nhất của Picasso, từng xuất hiện trong nhiều sáng tác về hòa bình trước đó.

Bức tranh "Hòa bình muôn năm" (Vive la Paix) do danh họa Pablo Picasso thực hiện năm 1954 để chào mừng việc ký kết Hiệp định Geneva, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard ở thành phố Saint-Denis, vùng Ile-de-France (Pháp). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đối với phiên bản dành riêng cho Việt Nam, danh họa người Tây Ban Nha đã bổ sung hình ảnh những người dân đội nón lá cùng khung cảnh cây cối, núi non gợi liên tưởng tới đất nước Việt Nam.

Theo bà Valérie Perlès, đây là tác phẩm có giá trị vô giá, không chỉ về mặt nghệ thuật mà còn bởi ý nghĩa lịch sử và biểu tượng. Tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi và trở thành dấu ấn đặc biệt gắn với sự kiện hòa bình được lập lại ở Đông Dương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết việc lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến bản gốc tác phẩm là một trải nghiệm đặc biệt đối với cá nhân ông cũng như cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Theo Đại sứ, bức tranh không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Tác phẩm được báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp đặt Picasso thực hiện vào tháng 7/1954 nhằm chào mừng việc ký kết các hiệp định kết thúc chiến tranh ở Đông Dương.

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của Bảo tàng đã gìn giữ nguyên vẹn tác phẩm trong hơn 70 năm qua, để ngày nay công chúng có cơ hội được thưởng thức một tác phẩm của một trong những họa sỹ vĩ đại nhất thế kỷ XX.

Đại sứ nhấn mạnh bức tranh không chỉ phản ánh tài năng nghệ thuật của Picasso mà còn thể hiện tình cảm của một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đối với khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Thông điệp hòa bình được gửi gắm trong tác phẩm không chỉ dành cho Việt Nam mà còn cho toàn nhân loại.

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard ở thành phố Saint-Denis là một trong những bảo tàng địa phương tiêu biểu của vùng Ile-de-France. Bảo tàng mang tên nhà thơ Paul Éluard (1895-1952), một trong những gương mặt lớn của văn học Pháp thế kỷ XX và là người tích cực tham gia các hoạt động vì hòa bình.

Ngoài các bộ sưu tập phản ánh lịch sử thành phố Saint-Denis, nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật và tác phẩm liên quan đến các phong trào văn hóa, xã hội và chính trị của nước Pháp trong thế kỷ XX, trong đó có các tác phẩm của Picasso.

Theo các tư liệu lịch sử, "Hòa bình muôn năm" được Picasso thực hiện theo đề nghị của Ban Biên tập báo Nhân đạo nhằm chào mừng việc ký kết Hiệp định Geneva năm 1954.

Tác phẩm được đăng trên số báo đặc biệt ra ngày 25/7/1954. Bản gốc có kích thước 65,5 cmx55,5 cm hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard ở Saint-Denis.

Bà Valérie Perlès, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard trao tặng Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bản sao số báo đặc biệt của báo Nhân đạo (L'Humanité) đăng bức tranh "Hòa bình muôn năm" của danh họa Pablo Picasso. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Nhiều tư liệu của báo Nhân đạo cho thấy Picasso đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, ông đã thực hiện bức tranh này để gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam.

Trong tác phẩm, bên cạnh hình tượng chim bồ câu hòa bình quen thuộc, họa sỹ còn khắc họa những người dân đội nón lá đang hân hoan đón hòa bình, tạo nên một trong những hình ảnh nghệ thuật giàu ý nghĩa nhất về Việt Nam trong giai đoạn đó.

Không chỉ là một trong những họa sỹ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX và là đồng sáng lập trường phái lập thể, Picasso còn được nhiều thế hệ người Việt Nam biết đến như một người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Những sáng tác về chim bồ câu hòa bình của ông đã trở thành biểu tượng nổi tiếng trên toàn thế giới, góp phần lan tỏa khát vọng hòa bình giữa các dân tộc./.

Cơ hội sở hữu một bức họa của Picasso chỉ với 100 euro Một chương trình xổ số bốc thăm do một tổ chức từ thiện của Pháp thực hiện đã mang đến cơ hội sở hữu một trong số những tác phẩm của Picasso chỉ với giá 100 euro.