Miss Vietnam Era 2026 quảng bá hình ảnh du lịch và vẻ đẹp Việt Nam đương đại

Ban tổ chức Miss Vietnam Era 2026 (Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026) vừa chính thức công bố khởi động cuộc thi. Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi không chỉ tìm kiếm những phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Mùa giải thứ ba này cuộc thi có chủ đề “Kỷ nguyên Sắc đẹp – Di sản Tỏa sáng” (Era of Beauty – Shining Legacy), dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026, tại tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, đương kim Hoa hậu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cũng là người con của mảnh đất anh hùng Quảng Trị, góp thêm dấu ấn đặc biệt cho mùa giải trở về với quê hương đăng cai với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chủ tịch Miss Business World, kiêm Chủ tịch Miss Vietnam Era, bà Đặng Gia Bena cho biết cuộc thi sẽ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong dòng chảy giao hòa giữa tinh thần hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc hướng đến kỷ nguyên mới.

Chân dung đương kim Hoa hậu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên. (Ảnh: BTC)

Theo lộ trình công bố, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trực tiếp tại ba khu vực Bắc–Trung–Nam trong tháng Bảy. Những gương mặt nổi bật nhất sẽ bước vào vòng chung kết. Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

Đại diện ban tổ chức cho hay, ba nhà thiết kế sẽ đồng hành cùng các nội dung trình diễn trong khuôn khổ cuộc thi bao gồm Tommy Nguyễn (trang phục dạ hội), Thân Hoàng Bích Thủy (trang phục áo tắm) và Tony Phạm (trang phục áo dài), được kỳ vọng góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp và phong thái của các thí sinh./.

Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 Nguyễn Mai Anh sẽ tham gia cuộc thi trong vai trò giám khảo.

Cuộc thi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chấp thuận tổ chức theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy phép số 1772/SVHTTDL-QLVH ngày 22/4/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm mùa giải lần thứ ba được tổ chức theo đúng quy định hiện hành.

Chung kết Miss World Vietnam 2025: Người đẹp Phan Phương Oanh đăng quang Tân Hoa hậu sinh năm 2003 đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, có số đo hình thể 83-61-92 cm. Cô cũng là thí sinh liên tục ghi tên vào các vòng thi phụ xuyên suốt cuộc thi.