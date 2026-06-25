Victor Vũ gia nhập cuộc đua phim lịch sử, đụng độ nhiều đạo diễn 'trăm tỷ'

Đại diện êkíp cũng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại sự kiện ra mắt phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 25/6, đạo diễn Victor Vũ công bố dự án phim "Chiến bào," dự kiến công chiếu vào năm 2028 nhân kỷ niệm 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hoá.

Sự mạnh dạn của nhà làm phim

Dự án được khởi động ngay sau khi Victor Vũ hoàn thành quá trình ghi hình cho "Thám tử Kiên 2."

Bày tỏ sự ngưỡng mộ với lịch sử dân tộc, đạo diễn Victor Vũ gọi quyết định làm phim của mình là "mạnh dạn, kính cẩn nhắc lại một câu chuyện đặc biệt về những bậc anh hùng đã làm nên những trang sử vẻ vang của non sông đất nước bằng ngôn ngữ điện ảnh của thời đại hôm nay," "thay vì chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ và e dè."

So với những phim cổ trang trước của mình như "Thiên mệnh anh hùng," nhà làm phim muốn "Chiến bào" mang đậm chất sử thi, xoáy vào sự khốc liệt của một giai đoạn bi hùng trong sử Việt.

Đạo diễn Victor Vũ trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427) do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ tại Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau những năm đầu gặp nhiều khó khăn, nghĩa quân dần lớn mạnh và bắt đầu giành nhiều thắng lợi quan trọng như trận Tốt Động-Chúc Động (1426) và Chi Lăng-Xương Giang (1427).

Năm 1427, quân Minh chấp nhận rút khỏi Đại Việt, chấm dứt hơn 20 năm đô hộ. Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn khôi phục nền độc lập dân tộc và mở ra thời kỳ hưng thịnh của Nhà Hậu Lê.

Để phục vụ câu chuyện, nhóm biên kịch đã tham khảo từ nguồn chính thống như "Đại Việt Sử ký toàn thư," "Lam Sơn thực lục," thông tin trên đền thờ, bia mộ tiền nhân cũng như các tư liệu của nước ngoài về cùng thời kỳ. Cố vấn lịch sử của là Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Trần Ngọc Thêm.

Xác định làm phim lịch sử sẽ có rất nhiều khó khăn, Victor Vũ nói thêm: "Chúng tôi hiểu rằng không bộ phim nào có thể bao quát hết sự vĩ đại của quá khứ, nhưng sẽ cố gắng bằng tất cả sự kính trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm của những người kể chuyện."

Đường đua đông đúc và áp lực?

Sau khi ra mắt, "Chiến bào" trở thành phim Việt lấy đề tài lịch sử/dã sử, chiến tranh, cách mạng thứ 9 được công bố trong năm nay.

Ở hạng mục phim lịch sử/dã sử cổ trang, phim đối đầu trực tiếp với "Hộ linh tráng sỹ" về truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng. Phim được đặt nhiều kỳ vọng, dự kiến ra mắt đúng dịp 2/9/2026, nối tiếp doanh thu chưa từng có của "Mưa đỏ."

Dự kiến còn có dự án lịch sử về vua Trần Hưng Đạo do êkíp Việt Hàn phối hợp thực hiện, kinh phí lớn 20,3 triệu USD.

Một số tác phẩm lấy chủ đề lịch sử, chiến tranh/cách mạng được công bố trong năm 2026. (Ảnh tổng hợp)

Ở khía cạnh tái hiện lịch sử (quy mô tầm cỡ, bối cảnh cầu kỳ cùng văn hóa thuộc về quá khứ), phim dễ phải chịu áp lực từ các tác phẩm đi trước, dự kiến ra mắt trong 2026-2027 như "Nữ biệt động Sài Gòn" (Hàm Trần), "Cận kề cái chết" (Bùi Thạc Chuyên), "Đất đỏ" (Lê Văn Kiệt) và "Đặc công rừng Sác" (Vũ Ngọc Đãng) hay "Mật mã Đông Dương" (Trần Ka My).

Riêng có "Hoàng hậu cuối cùng" (Bảo Nhân, Nam Cito) không liên quan trực tiếp tới chiến tranh, mà thuộc dòng tâm lý, lịch sử-chính kịch.

Cuộc đua doanh thu cũng dễ đặt áp lực và các đạo diễn lớn lên bàn cân, đặc biệt với phim ra mắt sau như "Chiến bào" (2028).

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ông Lê Văn Trung. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngược lại, đây là cơ hội để đạo diễn Victor Vũ ghi tên vào danh sách những người tiên phong trong thể loại lịch sử/dã sử cổ trang của điện ảnh Việt Nam, vốn là một đề tài khó. Đây cũng sẽ lần đầu câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được đưa lên màn ảnh lớn, khởi nguồn cho nhiều đối thoại mới mẻ.

Tại sự kiện ra mắt dự án phim "Chiến bào," ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đánh giá dự án sẽ là một "cú hích cho rất nhiều những dự án nữa," từ đó phát huy công tác phản ánh lịch sử hào hùng của mảnh đất Lam Kinh địa linh nhân kiệt nói riêng và của nước Việt Nam nói chung.

Victor Vũ (tên thật Vũ Quốc Việt) sinh năm 1975, là nhà làm phim người Mỹ gốc Việt. Anh từng làm phim nhiều thể loại, trải rộng từ chính kịch, trinh thám, giật gân đến cổ trang, lịch sử. Nổi bật về doanh thu trong sự nghiệp của anh là "Thám tử Kiên 1" (249 tỷ đồng), "Mắt biếc" (180 tỷ đồng) và "Người vợ cuối cùng" (100 tỷ đồng)./.

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