3 phim của YouTuber thách thức Hollywood, gây chú ý tại rạp Việt

Với chỉ vỏn vẹn vài triệu USD kinh phí, loạt ba phim kinh dị/tâm lý do các YouTuber làm đạo diễn đã đủ để khiến toàn Hollywood phải ngoái nhìn. Đó là mô tả về "Obsession," "Backrooms" và "Iron Lung."

Không đi lên từ trường điện ảnh danh tiếng, cũng không trải qua nhiều năm làm trợ lý cho các đạo diễn lớn, các YouTuber này xây dựng tên tuổi trên không gian mạng bằng cách phát triển thế giới sáng tạo của riêng mình - một thế giới đã bị internet can thiệp sâu sắc, tràn ngập sự cô độc và nỗi ám ảnh về những chuẩn mực hiện đại phi thực tế.

Obsession (Ám Ảnh)

Nỗi cô độc hóa thành sự hối hận, ám ảnh và kinh hoàng tột độ của nam chính. (Ảnh từ phim)

"Obsession" thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên do Curry Barker 26 tuổi, làm đạo diễn, xoay quanh hậu quả của việc dùng tà thuật để kiếm bạn gái. Tình yêu của nam chính nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh bệnh hoạn, phần nào phản ánh nỗi bất an của thế hệ trẻ trước các mối quan hệ thời nay, đặc biệt là tâm lý bất ổn của nhóm "incel," những người bất lực trong việc xây dựng đời sống tình cảm (thường là nam giới).

"Obsession" có hiệu quả đầu tư gần như chưa từng có với kinh phí chỉ khoảng 750.000 USD, nhưng thu về 300 triệu USD chỉ sau chưa đầy 2 tuần. Phim tạo nên hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong nhóm khán giả Gen Z.

Thành công của phim không chỉ gây chú ý về mặt thương mại mà còn khơi lại cuộc tranh luận về tương lai của Hollywood trong thời đại các nhà sáng tạo nội dung số ngày càng có ảnh hưởng, có sự thấu hiểu sâu sắc với khán giả của mình.

Đây cũng được coi là ví dụ rõ nét cho khả năng tạo ra hiện tượng văn hóa đại chúng mà không cần ngân sách khổng lồ của các nhà sáng tạo nội dung trên Internet.

Tại Việt Nam phim ra mắt từ 19/6, liên tục đứng trong "top 3" doanh thu theo thống kê của Box Office Vietnam, có thời điểm vươn lên đầu bảng. Hiện "Obsession" đã thu 9 tỷ đồng và đang tăng.

Backrooms

"Backrooms" đi từ nỗi sợ vô hình đến trở thành hiện tượng hữu hình gây sốt vì mức độ ám ảnh. (Ảnh: A24)

Trẻ tuổi hơn cả Curry Baker là Kane Parsons, sinh năm 2005, đạo diễn của loạt phim ngắn "The Backrooms" thuộc thể loại found footage (tư liệu của nạn nhân) trên YouTube.

Bộ phim phát triển từ creepy pasta (truyện kinh dị trôi nổi trên internet) về những "không gian ngưỡng" (liminal space), nơi con người có thể vô tình rơi vào một chiều không gian méo mó nằm ngoài thực tại, luôn mang lại cảm giác bất an khó tả.

Từ đây, bản điện ảnh phát triển thành hành trình bước vào vùng không gian để tìm kiếm người mất tích, từ đó khám phá những bí mật vượt ra ngoài nhận thức thông thường.

Điểm đặc biệt của "Backrooms" là Kane Parsons gần như tự học toàn bộ kỹ năng VFX và làm phim qua Internet, lại được hãng phim độc lập A24 trao cơ hội thực hiện dự án quy mô lớn. Bộ phim kết hợp phong cách siêu thực, thiết kế không gian ám ảnh và kỹ xảo hiện đại đã tạo nên trải nghiệm kinh dị mang đậm dấu ấn Internet của Gen Z.

Với kinh phí khoảng 10 triệu USD, "Backrooms" trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu khi đạt hơn 272 triệu USD doanh thu chỉ sau chưa đầy một tháng công chiếu. Đây cũng là một trong những bộ phim thành công nhất của hãng A24.

Phim chiếu chính thức tại Việt Nam từ 26/6.

Iron Lung (Phổi sắt)

Markiplier trong "Iron Lung." (Ảnh từ phim)

Khởi nguồn từ tựa game indie cùng tên của David Szymanski, "Iron Lung" (Phổi sắt) do YouTuber Markiplier tự viết kịch bản, đạo diễn, biên tập và đóng vai chính, ra mắt từ đầu năm 2026.

Bộ phim lấy bối cảnh hậu tận thế sau sự kiện bí ẩn khiến các vì sao và phần lớn hành tinh trong vũ trụ biến mất. Nhân vật chính là một tù nhân phải điều khiển tàu ngầm khám phá một đại dương máu trên một hành tinh lạ để đổi lấy tự do.

Điểm nổi bật của "Iron Lung" nằm ở quy mô sản xuất độc lập hiếm thấy. Với kinh phí chỉ khoảng 3 triệu USD, bộ phim được Markiplier tự tài trợ và phát hành, trở thành một trong những dự án điện ảnh tham vọng nhất từng xuất phát từ cộng đồng YouTube. Thay vì dựa vào kỹ xảo hoành tráng, phim tập trung xây dựng bầu không khí ngột ngạt, nỗi sợ cô lập, hiểm họa liên tục rình rập và đã thành công.

Tại Việt Nam, phim cũng được nhiều diễn đàn nhắc tới, song do khá đặc thù nên chỉ thu khoảng 660 triệu đồng.

Ngược lại tại các thị trường khác, trong đó có Bắc Mỹ (tập trung phần lớn khán giả của Markiplier), "Iron Lung" thu về hơn 51 triệu USD toàn cầu, tương đương hơn 16 lần kinh phí sản xuất. Thành tích đưa phim trở thành một trong những phim indie đáng chú ý nhất, mở đầu trào lưu từ internet lên màn ảnh lớn.

Thành công này biến bộ phim thành một trong những hiện tượng indie đáng chú ý nhất năm, là minh chứng cho khả năng đưa khán giả Internet đến rạp chiếu của các nhà sáng tạo nội dung số./.

YouTube thay đổi cách giới trẻ Hàn Quốc tiếp cận tin tức Ngày càng nhiều người dùng tiếp cận thông tin thông qua những nội dung do YouTube đề xuất thay vì chủ động truy cập các trang báo hoặc cổng thông tin điện tử.