Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập, nhận Huân chương Lao động

Sáng 24/6 tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (24/6/1966-24/6/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự chương trình và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định trải qua 60 năm xây dựng, phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một trung tâm nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và phát huy di sản mỹ thuật hàng đầu cả nước.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam, mỹ thuật luôn đồng hành, gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội, với vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

Thông qua nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí truyền thống hay các tác phẩm hội họa, đồ họa, mỹ thuật đã và đang đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền văn hóa, góp phần bồi đắp các giá trị chân-thiện-mỹ, xây dựng con người, làm nên sức sống, bản sắc dân tộc, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Phát huy truyền thống coi trọng văn hóa của dân tộc, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa. Các nghị quyết chiến lược của Trung ương qua các thời kỳ và gần đây là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra những cơ hội phát triển mới của văn hóa, nghệ thuật.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ sỹ, họa sỹ giữ vai trò nòng cốt.

Các thế hệ lãnh đạo, họa sỹ cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính là những người đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến thầm lặng, tâm huyết của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị trong thời gian tới, Bảo tàng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ sưu tập.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ.

Cùng với đó, Bảo tàng cần mở rộng hợp tác quốc tế; phối hợp tổ chức triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế; học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý của các bảo tàng thế giới để phát triển.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trải qua 60 năm xây dựng, trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị mỹ thuật dân tộc; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Bảo tàng hiện quản lý, lưu giữ gần 21.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia; đồng thời không ngừng bổ sung, bảo tồn và phát huy giá trị các sưu tập mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam. Hoạt động trưng bày, giáo dục, phát triển được đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người xem làm trung tâm. Nhiều không gian trưng bày chuyên đề được nâng cấp; các chương trình giáo dục nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, tọa đàm chuyên môn… ngày càng thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Đặc biệt, Bảo tàng là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số với ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA và Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES, đây cũng là nền tảng triển lãm mỹ thuật trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp Bảo tàng hai lần được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam các năm 2021, 2024.

Công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản, quảng bá mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng với các công trình, triển lãm được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại và Giải thưởng Sách quốc gia.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là bảo tàng quốc gia đầu ngành trong lĩnh vực mỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị mỹ thuật Việt Nam trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề “Tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” (2016-2026).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2016-2026). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm được chọn lọc từ hàng nghìn tác phẩm mới sưu tầm, nhằm giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật những sáng tác đa dạng về chất liệu, đề tài, phương thức biểu hiện; phản ánh sinh động diện mạo và sự vận động không ngừng của đời sống mỹ thuật Việt Nam những năm gần đây./.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại Trong số 25 tác phẩm mỹ thuật có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản...