Miss Brand Việt Nam 2026 đồng hành cùng Năm Du lịch Quốc gia quảng bá điểm đến

Top 20 thí sinh xuất sắc của cuộc thi Miss Brand Việt Nam 2026 vừa chính thức lộ diện sau đêm thi bán kết tại Gia Lai. Bên cạnh hành trình tôn vinh bản lĩnh thương trường, trí tuệ nhân hiệu và vẻ đẹp của nữ doanh nhân Việt, cuộc thi còn đồng hành cùng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh,” góp phần quảng bá văn hóa và du lịch địa phương.

Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất giàu tiềm năng.

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Hạnh Nguyên. (Ảnh: BTC)

Trưởng Ban tổ chức, Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên khẳng định: “Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam không chỉ dừng ở một sân chơi sắc đẹp, mà là nơi tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh thương trường và tinh thần cống hiến vì cộng đồng của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.”

Bà Hạnh Nguyên cho rằng Gia Lai với cảnh quan đặc sắc và chiều sâu văn hóa là không gian lý tưởng để các nữ doanh nhân tỏa sáng.

Trong đêm thi bán kết, các thí sinh đã trình diễn bộ trang phục công sở, trang phục dạ hội và khép lại bằng phần thi trình diễn áo dài.

Sau đêm bán kết, top 20 thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, tích cực tập luyện cho đêm chung kết diễn ra tối 26/6. Người đẹp đăng quang là hình mẫu nữ doanh nhân hội tụ nhan sắc, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Thông tin từ ban tổ chức, ngày hôm nay (24/6) top 20 sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện “Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái” tại Làng phong Quy Hòa. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết vẻ đẹp tri thức với trách nhiệm cộng đồng và giá trị nhân văn của nữ doanh nhân Việt./.

Top 20 sẽ vào chung kết cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Các thí sinh trình diễn trong đêm bán kết. (Ảnh: BTC)

Trở lại với mùa giải thứ tư tại tỉnh Gia Lai, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 hành cùng Năm Du lịch Quốc gia 2026. Cuộc thi là nơi cho các nữ doanh nhân khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và dấu ấn thương hiệu trong thời đại mới. Mùa trước tại Pleiku, nữ doanh nhân Phạm Thị Thanh Hải (Phú Thọ) đã đăng quang ngôi vị cao nhất.