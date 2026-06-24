Nhà thiết kế Trinh Trinh đồng hành Miss Multicultural World quảng bá Việt Nam, kết nối văn hóa

Nhà thiết kế Trinh Trinh cho biết cô sẽ đồng hành cùng cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026), đồng thời mang đến bộ sưu tập dạ hội đặc biệt mang tên “Beyond Borders – Vẻ đẹp không biên giới,” góp phần tôn vinh tinh thần giao lưu văn hóa và vẻ đẹp hội nhập trên sân khấu nhan sắc quốc tế.

Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, Trinh Trinh bày tỏ ngưỡng mộ đối với Hoa hậu Phan Kim Oanh khi trở thành người Việt Nam sáng lập và điều hành một cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế. Theo nhà thiết kế, Miss Multicultural World đã tạo được dấu ấn riêng không chỉ bởi quy mô tổ chức mà còn nhờ định hướng phát triển mang đậm giá trị văn hóa và giáo dục.

“Điều khiến tôi thực sự ấn tượng là cách Chủ tịch Miss Multicultural World 2026 Phan Kim Oanh xây dựng cuộc thi theo bản sắc rất riêng. Như việc đưa các thí sinh quốc tế đến tham quan, giao lưu tại văn phòng Quốc hội ngày 23/6 vừa qua không chỉ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa, ngoại giao ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị kết nối giữa các quốc gia,” nhà thiết kế Trinh Trinh chia sẻ.

Với ý nghĩa đó, đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026, Trinh Trinh sẽ mang đến bộ sưu tập dạ hội mới “Beyond Borders – Vẻ đẹp không biên giới” cho phần thi đặc biệt nhất của các thí sinh. Đây là dự án thời trang được cô ấp ủ với mong muốn truyền tải thông điệp về tính kết nối văn hóa trong bối cảnh thế giới ngày càng hội nhập sâu rộng.

Lấy cảm hứng từ tinh thần giao lưu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bộ sưu tập là bản hòa ca của sắc đẹp, bản sắc và khát vọng chung của con người. Mỗi thiết kế đều mang vẻ đẹp của sự giao thoa giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại, nơi các giá trị văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ của thời trang cao cấp.

Nhà thiết kế Trinh Trinh. (Ảnh: BTC)

Những đường cắt tinh tế, phom dáng quyến rũ cùng kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ trong từng thiết kế sẽ không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ khắp năm châu mà còn thể hiện tinh thần tự tin, bản lĩnh sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu.

Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế Trinh Trinh bày tỏ cô mong muốn kể câu chuyện về những người phụ nữ hiện đại luôn tự hào về cội nguồn văn hóa, nhưng cũng không ngừng mở rộng kết nối với thế giới.

“Beyond Borders” gửi gắm thông điệp rằng vẻ đẹp đích thực không có giới hạn bởi quốc gia, ngôn ngữ hay màu da. Đó là vẻ đẹp của sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực của nhân loại.

Bộ sưu tập cũng phản ánh hình ảnh những “đại sứ văn hóa” trong thời đại mới – những người phụ nữ hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái, góp phần xây dựng một thế giới không biên giới, nơi mọi nền văn hóa đều được tôn vinh và tỏa sáng.

Nhà thiết kế Trinh Trinh cùng Chủ tịch Miss Multicultural World Phan Kim Oanh. (Ảnh: BTC)

Trước đó, ngày 23/6, dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có chuyến tham quan, giao lưu đặc biệt cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đại diện một số cơ quan của Quốc hội Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, các người đẹp quốc tế đều diện áo dài truyền thống Việt Nam đi tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng, cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành, hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc dân tộc Việt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Lê Thu Hà đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, và cho rằng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hòa bình không chỉ được xây dựng thông qua đối thoại giữa các quốc gia mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Do đó, việc Miss Multicultural World 2026 lựa chọn Nhà Quốc hội là điểm dừng chân trong hành trình của mình góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.

Bà Lê Thu Hà kỳ vọng mỗi người đẹp sẽ trở thành một “sứ giả văn hóa,” lan tỏa tinh thần hữu nghị, lòng nhân ái và những giá trị tích cực đến cộng đồng. Qua đó, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi ước mơ, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội./.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà gặp gỡ và trao những phần quà lưu niệm đậm dấu ấn văn hóa Việt tới các thí sinh Miss Multicultural World 2026. (Ảnh: BTC)

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