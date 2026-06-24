Công nghệ hội tụ TELEFILM & ICTCOMM 2026 mở lối hợp tác sáng tạo toàn cầu

Các đại biểu và Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch trong khoảnh khắc Khai mạc sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Từ ngày 24 đến 26/6, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của ngành công nghệ thông tin, truyền thông, truyền hình và nội dung số khu vực khi hai triển lãm VIETNAM ICTCOMM 2026 và TELEFILM VIETNAM 2026 đồng loại khai màn. Sự kiện quy tụ hơn 170 gian hàng cùng hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu, mở ra không gian kết nối thương mại, đổi mới sáng tạo và cơ hội hợp tác toàn cầu xuyên biên giới.

Sự đồng hành của hai triển lãm, phản ánh xu thế hội tụ mạnh mẽ giữa nội dung sáng tạo và công nghệ số - một nhận định được nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: "Nếu nội dung là giá trị cốt lõi của ngành công nghiệp văn hóa thì công nghệ chính là động lực tạo nên những phương thức sáng tạo mới, những mô hình kinh doanh mới và những thị trường mới."

Công nghệ tương lai và những thương hiệu dẫn đầu

Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ mới nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh mạng, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp doanh nghiệp thông minh. Sự kiện nhận được sự đồng hành chiến lược từ những thương hiệu công nghệ lớn như Vietnamobile, ZOHO Corporation, Datadog và ManageEngine - mỗi đơn vị đều mang đến những giải pháp đột phá phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.

TELEFILM Vietnam và Vietnam ICTCOMM 2026 quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Vietnam ICTCOMM 2026 có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật trong nước và quốc tế như Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Thông tin Busan, Gyeongnam Technopark cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm, AI, hạ tầng số đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore và nhiều quốc gia-vùng lãnh thổ khác.

Triển lãm đi kèm chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế phong phú như chương trình quà tặng với cơ hội nhận đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 5, khu trình diễn Robot thông minh tương tác với con người, không gian kết nối công nghệ B2B Matchmaking, cùng các hội thảo chuyên sâu về chuyển đổi số trong logistics, dịch vụ công nghệ số trong kỷ nguyên AI, và giám sát hệ thống AI cùng Datadog.

TELEFILM 2026 - Kết nối công nghiệp nội dung châu Á

Song hành cùng các hoạt động công nghệ, TELEFILM Vietnam 2026 khẳng định vai trò cốt lõi là điểm hẹn quan trọng bậc nhất của ngành phim, truyền hình và công nghiệp nội dung số tại khu vực. Triển lãm năm nay quy tụ nhiều hiệp hội, đơn vị sản xuất và phát hành nội dung hàng đầu châu Á như Hiệp hội Sản xuất Đa phương tiện Đài Bắc (TMPA), Hiệp hội Sản xuất Phim Truyền hình Đài Loan (TDPIF), Cơ quan Xúc tiến Nội dung tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc (GCA), cùng các nhà sản xuất, đơn vị phân phối bản quyền, nền tảng OTT đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines.

Điểm nhấn đặc biệt là chuỗi chương trình xúc tiến hợp tác quốc tế gồm trình diễn nội dung phim & truyền hình Đài Loan, giới thiệu thị trường phim hoạt hình Đài Loan, hoạt động kết nối hợp tác sản xuất và đồng đầu tư quốc tế, cùng chương trình ưu đãi quảng bá địa điểm quay phim tại tỉnh Gyeonggi-do (Hàn Quốc) với các chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho đoàn làm phim quốc tế.

Ông Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch (ngoài cùng bên trái) nghe giới thiệu tại một gian hàng tham gia Triển lãm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tham gia TELEFILM Vietnam 2026, Học viện Điện ảnh S9TV HUB là một trong các đơn vị nổi bật với ngành nghề chính là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Bà Nguyễn Thị Hoàng An - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành sản xuất chính, bày tỏ: "S9TV HUB tham gia TELEFILM Vietnam 2026 với mong muốn tìm kiếm đối tác chiến lược, mở rộng mạng lưới hợp tác trong sản xuất và phát hành phim ảnh. Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi kết nối với các nhà sản xuất, đơn vị phân phối bản quyền và nền tảng OTT từ khắp châu Á."

Bà Hoàng An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm làm phim và sản xuất tác phẩm điện ảnh trong bối cảnh hội nhập: "Điện ảnh Việt Nam đang có những bước phát triển tích cực. Việc giao lưu, học hỏi từ các nền điện ảnh tiên tiến như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của phim Việt trên bản đồ điện ảnh thế giới."

Bà Nguyễn Thị Hoàng An - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành S9TV HUB cùng khách mời tại sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

S9TV Hub cũng là đơn vị tổ chức hội thảo "Nghịch lý Chênh lệch & Tuyên ngôn 1/100 - Nghệ thuật thu hẹp khoảng cách" trong khuôn khổ TELEFILM, với sự tham gia của đạo diễn Noh Guh-Gyeong đến từ Hàn Quốc và các chuyên gia quay phim, thiết kế mỹ thuật, âm thanh. Hội thảo tập trung vào giải pháp thu hẹp khoảng cách chất lượng sản xuất giữa Việt Nam và quốc tế thông qua tư duy sáng tạo, diễn xuất chiều sâu và kỹ thuật sản xuất tối ưu.

Sự kiện năm nay một lần nữa khẳng định TELEFILM Vietnam không chỉ là nơi giao dịch bản quyền nội dung đơn thuần mà còn là cầu nối vững chắc thúc đẩy hợp tác sản xuất, đồng đầu tư và phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung đa nền tảng trong khu vực. Triển lãm hứa hẹn tạo ra những kết nối thương mại đắt giá, mở rộng cơ hội hợp tác và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ và công nghiệp nội dung toàn cầu./.