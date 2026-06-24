Những điểm nhấn chú ý lĩnh vực thông tin điện tử trong 6 tháng đầu năm 2026

Sáu tháng đầu năm 2026 là giai đoạn lĩnh vực thông tin điện tử bước vào năm đầu tiên thực thi đồng bộ hệ thống thể chế mới, sau khi khuôn khổ pháp lý nền tảng đã được hoàn thiện trong năm 2025.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhận diện những tồn tại, khó khăn, đồng thời thống nhất định hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, chiều 24/6 tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026.

Phát triển game trở thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết trong sáu tháng qua, hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng đáp ứng yêu cầu quản lý các mô hình, dịch vụ mới trên môi trường mạng.

Đồng thời, công tác cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao tính chủ động của địa phương.

Thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính được rút ngắn; nhiều thành phần hồ sơ, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa. Đến nay, các địa phương đã trực tiếp tiếp nhận và giải quyết 05 nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Cùng với đó, các hệ thống dùng chung phục vụ tra cứu giấy phép, quản lý hồ sơ và chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương đã được đưa vào vận hành thử nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" tiếp tục được duy trì hiệu quả. Việc triển khai Nghị định số 147/2024/NĐ-CP đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy sự phát triển của các mạng xã hội trong nước theo hướng chuyên biệt hóa, đa dịch vụ và tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia môi trường mạng.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số cũng được ban hành và phổ biến rộng rãi nhằm từng bước hình thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với bối cảnh phát triển xã hội số.

Để cụ thể hóa các nguyên tắc thành hành động thực tiễn, sáng kiến "Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng" đã được phát động và nhận được sự hưởng ứng của gần 40 tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nội dung số chỉ sau 1 tháng triển khai.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam được đưa vào vận hành thử nghiệm, từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu góp phần tăng cường tính minh bạch của hệ sinh thái quảng cáo số và kết nối các chủ thể tham gia môi trường nội dung số.

Trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng, hệ thống quy định pháp luật mới từng bước đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn cho hoạt động quảng cáo trực tuyến. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường; cơ chế phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới, doanh nghiệp quảng cáo và người có ảnh hưởng tiếp tục được củng cố nhằm xây dựng môi trường quảng cáo minh bạch, lành mạnh và có trách nhiệm.

Toàn cảnh Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. (Ảnh: VnExpress)

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, nhiều chủ trương, chính sách mới đã tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành game trở thành một trong những ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế sáng tạo.

Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành game Việt Nam, thu hút hơn 35.000 lượt khách tham dự trực tiếp, hơn 100 doanh nghiệp tham gia cùng gần 200 gian hàng triển lãm và đạt hơn 53 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng

Công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục được triển khai quyết liệt và hiệu quả, với tỷ lệ đáp ứng yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới duy trì ở mức trên 94%.

Cục cũng phát huy vai trò điều phối của Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam. Tiếp tục phát huy tốt vai trò là đầu mối tiếp nhận, xác minh và dán nhãn tin giả, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận 1.287 phản ánh tin giả, trong đó có 850 tin phản ánh về tin xấu độc, 145 tin giả, tin sai sự thật, 58 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng, 7 tin thuộc thực phẩm chức năng giả, 28 tin về cờ bạc online, game không phép, 260 tin báo sai, không đúng nội dung phản ánh, không đúng thẩm quyền.

Cục cũng hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường chế tài xử lý và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Từ 01/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định đã bổ sung chế tài mạnh đối với nền tảng xuyên biên giới không gỡ bỏ nội dung vi phạm hoặc không khóa tài khoản theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền; đồng thời cho phép áp dụng biện pháp kỹ thuật ngăn chặn truy cập đối với các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng vi phạm pháp luật.

Việc các nền tảng xuyên biên giới tăng cường phối hợp xử lý vi phạm, triển khai các biện pháp bảo vệ người dùng và thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của cơ quan quản lý đã góp phần từng bước thiết lập mặt bằng trách nhiệm tương đồng giữa nền tảng nước ngoài và mạng xã hội trong nước, hướng tới môi trường số minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác kết nối, định hướng lực lượng truyền thông xã hội, các mạng lưới MCN, KOLs và các trang, kênh có lượng truy cập lớn tiếp tục được tăng cường, góp phần lan tỏa thông tin tích cực và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trên môi trường số.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhấn mạnh, lĩnh vực thông tin điện tử sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế; xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh; tăng cường quản lý thông tin trên không gian mạng và các nền tảng xuyên biên giới; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số trong nước; hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử; nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; đồng thời tăng cường công tác truyền thông chính sách và phát huy vai trò của lực lượng truyền thông xã hội trong lan tỏa các giá trị tích cực./.

Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng bằng thông tin tích cực Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và từ quan điểm, nhận thức đó phải biến thành hành động.