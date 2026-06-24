Khi các thông điệp về pháp luật được tuyên truyền bằng nghệ thuật truyền thống

Thời gian gần đây, một đoạn clip tuyên truyền phòng, chống tội phạm cờ bạc của Công an phường Dương Nội (Hà Nội) bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thay vì những lời phổ biến pháp luật khô cứng, lực lượng công an đã đưa làn điệu hát xẩm mộc mạc kết hợp với các nền tảng truyền thông số, biến những quy định pháp luật thành những thông điệp gần gũi, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Đặc biệt, cách làm này đã tạo hiệu ứng tích cực đối với giới trẻ, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và tương tác.

Chiến sỹ công an hát xẩm để tuyên truyền

Trong video dài ba phút, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng và Đại úy Đỗ Thị Nga, Công an phường Dương Nội dùng lối hát văn, hát xẩm, lồng ghép nội dung tuyên truyền dưới góc nhìn hài hước.

Nhiều câu hát trong ca khúc cảnh tình về hệ lụy của cờ bạc: "Hôm nay thấy mệt rã rời, ghi ngay con số đổi đời được không. Từ 99 đến 00, số nào cũng được cứ chơi là lên phường," "Ôi cờ bạc là bác thằng bần. Điện thoại cầm ngang thì đời còn khổ"…

Bài xẩm thuộc chiến dịch tuyên truyền pháp luật do Công an phường Dương Nội thực hiện, hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” của Bộ Công an.

Thiếu tá Đặng Quốc Hùng trong clip.

Clip gây chú ý bởi giai điệu mang chất âm nhạc cổ truyền, trong khi phần lời lại chuyển tải thông điệp về phòng, chống tội phạm cờ bạc. Cách kết hợp này khiến nội dung pháp luật không còn xuất hiện như một văn bản dài, nặng thuật ngữ, mà trở thành một sản phẩm ngắn, trực quan, có âm nhạc, có hình ảnh và có khả năng lan tỏa trên không gian số.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho biết ngay từ khi bắt đầu thực hiện các clip, đơn vị mong muốn truyền đạt đến người dân những quy định pháp luật gần gũi nhất. Các chiến sỹ cũng rất bất ngờ khi tất cả các clip được đăng tải lên trang mạng xã hội, được nhân dân đón nhận một cách rất tích cực.

Với những cán bộ, chiến sỹ không được đào tạo chuyên môn về nghệ thuật, việc học hát xẩm không dễ. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra một trải nghiệm mới cho chính người thực hiện.

Nghệ sỹ Ưu tú Đào Tuấn Hải (Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) là người tư vấn, tập luyện, hòa âm bản phối. Phần lời do êkip Xin chào Việt Nam - nhóm dự án liên quan văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt - viết.

Nghệ sỹ Đào Tuấn Hải cho biết khó khăn lớn nhất là các chiến sỹ công an không có kinh nghiệm biểu diễn, lần đầu làm quen với các làn điệu cổ. Trong hai ngày, anh hướng dẫn họ theo phương pháp truyền khẩu, để họ nghe, nhớ và hát theo, không dựa vào bản nhạc hay ký âm.

"Cuối cùng, các chiến sỹ thể hiện rất xuất sắc, không chỉ hát hay mà còn diễn xuất duyên," nghệ sỹ Đào Tuấn Hải nhận xét.

'Mềm' hóa những thông điệp pháp luật

Trước đó, Bộ Công an từng thử nghiệm ra mắt ca khúc “Bắc Bling” phiên bản phòng chống tội phạm mạng, truyền thông điệp về bảo mật thông tin cá nhân, tránh bị lừa tiền khi dùng internet.

Ở góc nhìn văn hóa, những clip tuyên truyền thông điệp pháp luật cho thấy nghệ thuật truyền thống có thể bước vào đời sống đương đại, trở thành cầu nối để những nội dung vốn khô khan đến gần hơn với người dân.

Clip càng viral, các cơ quan chức năng càng cần phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến nhân dân biên giới trên môi trường mạng. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Cũng từ áp lực ấy, các cán bộ, chiến sỹ phải tiếp tục tìm hiểu thêm các giá trị văn hóa truyền thống để lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật. Đây là hướng đi cho thấy văn hóa không chỉ là đối tượng được bảo tồn, mà còn có thể trở thành nguồn lực để đổi mới truyền thông trong đời sống hiện nay.

Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, nhìn nhận cách tiếp cận này tạo ra sự khác biệt so với trước đây. Theo Đại tá, vấn đề đặt ra với người làm công tác tuyên truyền là làm sao để những chủ trương, chính sách đến gần với người dân hơn.

Theo Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên" chính là để khơi dậy lòng yêu nước, tôn vinh những câu chuyện đẹp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để thúc đẩy sự đổi mới trong truyền thông chính sách, pháp luật đến với người dân.

“Việc đổi mới tuyên truyền nhằm thực hiện hai nhiệm vụ. Thứ nhất là phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai là để các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với Nhân dân hơn,” Đại tá Từ Thị Thu Hòa nhấn mạnh

Phó Cục trưởng Từ Thị Thu Hòa đánh giá cao cách làm clip của Công an phường Dương Nội, khẳng định việc đưa văn hóa dân tộc vào sản phẩm tuyên truyền là hướng đi đúng để chạm tới trái tim người xem.

Bạn trẻ Nguyễn Tuấn Minh (18 tuổi, Hà Nội).

Từ góc nhìn của các bạn trẻ, cách tuyên truyền này cũng cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin.

Bạn trẻ Nguyễn Tuấn Minh (18 tuổi, Hà Nội) cho biết khá bất ngờ khi một nội dung pháp luật vốn được xem là khô khan lại có thể được thể hiện dưới dạng dân ca và video ngắn. Theo em, sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và hình thức truyền thông hiện đại khiến người xem dễ chú ý hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi khi tiếp nhận thông điệp.

“Những video có âm nhạc, hình ảnh sinh động sẽ thu hút giới trẻ hơn. Nhờ đó, các quy định pháp luật cũng trở nên dễ nhớ và bớt khô khan so với các hình thức tuyên truyền truyền thống,” Tuấn Minh cho biết.

Tuy nhiên, Tuấn Minh cho rằng sự gần gũi không đồng nghĩa với việc chạy theo trào lưu một cách quá đà. Các sản phẩm tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội có thể lồng ghép âm nhạc dân gian, câu chuyện thực tế hoặc những xu hướng tích cực, nhưng nội dung vẫn cần chính xác, ngôn ngữ dễ hiểu và giữ được tính nghiêm túc của thông điệp pháp luật./.

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự đổi mới, trong đó, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận các đối tượng.