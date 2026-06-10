Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng về nghị quyết của Đảng

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Vòng xét chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Ban tổ chức, hoạt động được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 17/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng; góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Vòng xét chọn diễn ra trong 1 ngày tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Các thí sinh tham gia Vòng xét chọn tập trung trình bày chuyên đề tuyên truyền về những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thể hiện kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền, xử lý tình huống và khả năng truyền đạt thực tiễn.

Thông qua Vòng xét chọn, Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, bồi dưỡng những báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới; tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung mới, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó cổ vũ, động viên, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Vòng xét chọn đã thu hút sự tham gia của đông đảo đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phần thi của báo cáo viên Nguyễn Thị Thùy Ngân, đơn vị Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các thí sinh đã thể hiện bài thuyết trình sinh động, sáng tạo, có liên hệ với thực tiễn của đơn vị nơi thí sinh công tác; bảo đảm phương châm: “Hiểu đúng-Nói hay-Vận dụng tốt-Truyền cảm hứng.”

Vòng xét chọn diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, truyền cảm hứng sáng tạo, thể hiện thành công trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở đánh giá phần dự thi của các thí sinh, Ban giám khảo đã lựa chọn ra hai thí sinh để giới thiệu tham gia Vòng thi khu vực là đồng chí Nguyễn Hà Thảo Chi, thuộc Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Hoàng Linh, thuộc Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam./.

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