Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sỹ và trí thức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Tại hội nghị, trình bày chuyên đề "Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng,” Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng đã xác lập một hệ thống định hướng phát triển toàn diện, có cấu trúc rõ ràng và logic chặt chẽ, trong đó mô hình tăng trưởng mới giữ vai trò trung tâm; khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu; con người và văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh và đối ngoại là điều kiện bảo đảm; còn xây dựng Đảng là nhân tố quyết định.

Chính sự phân tầng và liên kết hữu cơ đó đã tạo nên một chỉnh thể chiến lược phát triển có tính hệ thống cao, bảo đảm cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư thế chủ động, tự tin và bền vững.

Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt Chuyên đề "Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng."

Theo ông Tạ Ngọc Tấn, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối, mà là một bước phát triển mới về chất trong tư duy lý luận và hoạch định chiến lược phát triển đất nước.

Điểm nổi bật là sự định hình một cách tiếp cận phát triển mang tính hệ thống, trong đó các yếu tố trung tâm, động lực, nền tảng, điều kiện bảo đảm và nhân tố quyết định được xác lập rõ ràng, gắn kết hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất.

Sự phát triển đó phản ánh trình độ tư duy ngày càng chín muồi của Đảng trong việc xử lý mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và đổi mới, giữa nội lực và ngoại lực, giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định khả năng chủ động thích ứng và định hình con đường phát triển của Việt Nam trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định quán triệt Chuyên đề "Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng."

Trình bày chuyên đề "Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng,” Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV là một bước phát triển mới trong tư duy lý luận và định hướng phát triển của Đảng.

Điểm cốt lõi là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, gắn trực tiếp với năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Điều đó cũng có nghĩa rằng, trong giai đoạn tới, phát triển khoa học và công nghệ không thể chỉ được hiểu là phát triển một lĩnh vực chuyên môn, mà phải được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược của toàn bộ quá trình phát triển đất nước.

“Nhiệm vụ đặt ra hiện nay không còn là tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ mà là tổ chức thực hiện thật tốt để các quan điểm lớn của Đại hội XIV được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong thực tiễn,” ông Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề "Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với hai nội dung gồm: Khái quát quá trình hình thành, hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Phùng Hữu Phú, Văn kiện đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những tư duy, nhận thức mới, khoa học được thể hiện trong Văn kiện thật sự là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Trình bày chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng,” ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIV của Đảng định vị báo chí, xuất bản, truyền thông trong mục tiêu chung là “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” thể hiện quyết tâm quy hoạch hệ thống công cụ tư tưởng, bảo đảm sự liên thông chặt chẽ giữa tin tức thời sự và tri thức chuyên sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách chiến lược, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Công tác báo chí, xuất bản Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Nếu biết tận dụng cơ hội, đổi mới kịp thời, chúng ta có thể xây dựng một nền báo chí, xuất bản hiện đại, có sức cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Ngược lại, nếu chậm đổi mới, chúng ta có thể tụt hậu, mất vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái truyền thông.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nêu rõ Hội nghị được tổ chức dành riêng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, những người làm báo, xuất bản chính là sự khẳng định vị trí, vai trò, sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng chủ lực, xung kích, trụ cột trong công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước ta.

Để việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực thực sự hiệu quả, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các Liên hiệp Hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ và cần tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả vào đặc thù của từng lĩnh vực.

Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang trong mình tinh thần của Nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân.

Theo ông Trần Thanh Lâm, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và khoa học công nghệ. Do đó, lực lượng báo chí, xuất bản cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển,” phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học và thuyết phục; phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh đó, phải chú trọng yếu tố con người trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên - đây là khâu đột phá của mọi đột phá. Tất cả các mục tiêu trên sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có một đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm./.

