Tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách y tế

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được các địa phương triển khai với nhiều cách làm cụ thể, hướng tới xây dựng hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay từ cơ sở.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tăng cường sàng lọc, quản lý sức khỏe toàn dân

Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết số 72-NQ/TW là chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe trong suốt vòng đời của mỗi người dân. Bám sát định hướng này, nhiều địa phương đang đẩy mạnh các chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí trên diện rộng.

Bác sỹ thực hiện lấy máu để tầm soát bệnh cho đối tượng người cao tuổi ở Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Tại Đắk Lắk, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân được triển khai với mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân, ưu tiên các nhóm yếu thế, người cao tuổi, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ mà còn tạo cơ sở để xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến ngày 30/10/2026 hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Tại Đà Nẵng, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí sẽ được triển khai đồng loạt tại 93 xã, phường, đặc khu từ ngày 1/7/2026. Dữ liệu sức khỏe của người dân được quản lý trên nền tảng sổ sức khỏe điện tử và liên thông với VNeID, góp phần hình thành hệ sinh thái y tế số đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe.

Hà Nội cũng đang rà soát để triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên, tập trung vào 12 loại bệnh phổ biến và đánh giá sức khỏe tâm thần theo từng nhóm tuổi.

Còn tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng), chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai cho toàn bộ người dân trên đảo, trong đó chú trọng chăm sóc người cao tuổi thông qua các đợt khám chuyên sâu và cập nhật dữ liệu lên hệ thống sổ sức khỏe điện tử.

Những chương trình này không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị mà còn góp phần hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, tạo nền tảng cho công tác dự báo, quản lý và hoạch định chính sách y tế trong dài hạn.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế

Cùng với việc tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhiều địa phương đang tập trung đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở - nơi được xác định là “lá chắn” đầu tiên trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại Hải Phòng, việc tăng cường liên kết giữa các bệnh viện tuyến trên với trạm y tế xã, phường đang góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến đầu. Các chương trình hỗ trợ chuyên môn được triển khai nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Khánh Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của hệ thống y tế cơ sở. Địa phương tiếp tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực y tế, đồng thời ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ thực hiện phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Tại Phú Thọ, với nguồn vốn dự kiến gần 20.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng và nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, gồm bệnh viện đa khoa, sản-nhi và ung bướu.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến Trung ương và từng bước đưa địa phương trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc ưu tiên bàn giao các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư cho các bệnh viện tuyến cuối để mở rộng không gian khám chữa bệnh đang mang lại hiệu quả kép: vừa chống lãng phí tài sản công, vừa góp phần giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại các cơ sở y tế lớn.

Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu phát triển các bệnh viện chuyên khoa sâu, trung tâm công nghệ y tế cao và các mô hình y tế chuyên biệt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các chương trình khám sức khỏe toàn dân, tăng cường sàng lọc bệnh tật, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số đang cho thấy quyết tâm của các địa phương trong hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW. Khi hệ thống y tế được củng cố đồng bộ, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng hơn, thuận lợi hơn và công bằng hơn.

Không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, những giải pháp này còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

Trao cơ hội khám sức khỏe, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu 50% số người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trước ngày 30/6 và đạt 100% trước ngày 30/10/2026.

​