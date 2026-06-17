Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng,” nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là một lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng về con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới; là cơ sở chính trị, tư tưởng quan trọng để củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng mở ra những định hướng chiến lược mới cho sự phát triển đất nước, công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Hội thảo là dịp làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Tại hội thảo, các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm khẳng định, hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần khoa học, trách nhiệm và tâm huyết. Thành công của hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, góp phần chuyển hóa tinh thần của nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh thời gian tới cần phát huy vai trò xuyên suốt của báo chí cách mạng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ đưa Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền Văn kiện gắn với chuyển đổi số toàn diện; chú trọng xây dựng đội ngũ “Nhà báo-Nhà lý luận-Nhà tuyên giáo hiện đại;” tăng cường sự phối hợp giữa báo chí và xuất bản, tạo thành mũi nhọn song hành tuyên truyền Văn kiện; đẩy mạnh thông tin đối ngoại, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, tầm nhìn, định hướng và thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới./.

Khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới Hội Báo toàn quốc 2026 được tổ chức trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030.