Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trong bối cảnh lượng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam liên tục tăng trong những năm gần đây, trang Indiatvnews ngày 25/6 đã đăng bài viết phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí hợp lý, kết nối hàng không thuận tiện, cảnh quan đa dạng và dịch vụ thân thiện.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nội dung bài báo cho biết một trong những yếu tố quan trọng nhất là chi phí du lịch cạnh tranh. So với nhiều điểm đến ở châu Âu hay Đông Á, Việt Nam mang đến kỳ nghỉ quốc tế với mức giá hợp lý hơn, từ vé máy bay, khách sạn, phương tiện đi lại cho đến ăn uống và tham quan. Bên cạnh đó, mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng giữa hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Các chuyến bay kết nối từ nhiều thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad và Kolkata giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tính thuận tiện cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Indiatvnews cũng đánh giá cao chính sách thị thực điện tử (e-visa) của Việt Nam, cho rằng quy trình đơn giản và nhanh chóng đã góp phần khuyến khích nhiều du khách Ấn Độ lựa chọn Việt Nam làm điểm đến.

Một điểm hấp dẫn khác là sự đa dạng về sản phẩm du lịch. Trong một hành trình, du khách có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng biển tại Đà Nẵng hoặc Phú Quốc, khám phá di sản văn hóa tại Hà Nội và Hội An, hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của Vịnh Hạ Long và Sa Pa.

Theo bài báo, việc ngày càng có nhiều nhà hàng phục vụ ẩm thực Ấn Độ tại các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng giúp du khách, đặc biệt là người ăn chay, dễ dàng tìm được các lựa chọn phù hợp, tạo cảm giác thuận tiện và gần gũi khi du lịch.

Ngoài ra, các địa danh nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Cầu Vàng ở Đà Nẵng, phố cổ Hội An hay những bãi biển miền Trung thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thu hút ngày càng nhiều du khách trẻ Ấn Độ.

Bài báo cũng nhận định Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn và thân thiện, với cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, người dân hiếu khách và hệ thống dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình, các cặp đôi cũng như du khách đơn lẻ.

Theo Indiatvnews, sự kết hợp giữa giá cả hợp lý, thủ tục thuận tiện, cảnh quan phong phú và chất lượng dịch vụ đang giúp Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế hàng đầu đối với du khách Ấn Độ./.

Du khách Ấn Độ tăng hơn 71%, mở rộng dư địa tăng trưởng du lịch Việt Nam Hai tháng đầu năm 2026, du khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng hơn 71%, trở thành điểm sáng mới, góp phần đa dạng hóa thị trường và duy trì đà tăng trưởng du lịch.