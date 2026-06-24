Sức hút mạnh mẽ của “tọa độ vàng” Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ thị trường khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.

Đáng chú ý, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, ông Vũ Ngọc Lâm, cho biết, ngoài Trung Quốc, thì Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan hiện diện trong top 5 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất.

Kết quả này được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ 10 thị trường quốc tế lớn nhất thực hiện trên nền tảng trực tuyến Agoda trong giai đoạn từ ngày 1/1-31/5/2026.

“Tọa độ vàng” Việt Nam

Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện với các thị trường khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa đa dạng yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, từ núi rừng đến biển đảo…

Mức độ quan tâm từ du khách Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể. So với cùng kỳ năm 2025, lượng tìm kiếm trong 5 tháng đầu năm 2026 từ Indonesia tăng 86%, tiếp theo là Philippines 82% và Thái Lan 65%.

Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' thu hút du khách quốc tế giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Việc có đến ba quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 5, cùng sự góp mặt của Myanmar và Malaysia trong top 10, cho thấy Việt Nam đang trở thành “tọa độ vàng” trong khu vực nhờ vị trí địa lý đầy tiềm năng, dễ tiếp cận.

Ông Vũ Ngọc Lâm nhận định chính những chuyến food-tour bản địa, hành trình khám phá di sản, trải nghiệm mua sắm ở các đô thị hay một kỳ nghỉ bên bờ biển đầy nắng là “thỏi nam châm” tạo sức hút khó cưỡng du khách láng giềng đến Việt Nam.

Là đại diện châu Âu duy nhất góp mặt trong top 10, Ba Lan ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 63% về lượng tìm kiếm. Cú hích này được nhận định đến từ chính sách miễn thị thực mà Việt Nam áp dụng cho công dân Ba Lan từ năm 2025. Việc gỡ bỏ rào cản visa đã mở đường cho du khách từ quốc gia Đông Âu này dễ dàng khám phá dải đất hình chữ S, đồng thời thúc đẩy mức độ quan tâm của thị trường này đối với các điểm đến Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường thị trường trọng điểm, sức hút của du lịch Việt Nam đang lan rộng sang nhiều thị trường mới, trải dài từ Nam Á, Trung Đông, Đông Nam Á đến Châu Đại Dương (trong top 10 còn có Ấn Độ, Qatar, Myanmar, Malaysia, New Zealand).

Du khách Ấn Độ tham quan Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những trung tâm hút khách ngoại

Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Đây là những “cửa ngõ” du lịch lớn của Việt Nam, mỗi thành phố lại mở ra một lăng kính riêng biệt, chiêu đãi du khách thế giới bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nguồn năng lượng đô thị tràn trề sức sống.

Nếu Thủ đô Hà Nội mê hoặc bởi nét cổ kính của khu phố cổ, những con phố rợp bóng cây xanh bên hồ cùng nền ẩm thực di sản phong phú; thì đến với dải đất miền Trung, Đà Nẵng lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống thư thái của thành phố biển đáng sống. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, cầu Rồng biểu tượng hay quần thể Bà Nà Hills, mà còn là tâm điểm kết nối thuận tiện đến các di sản văn hóa lân cận như Huế hay Hội An.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh lại là hiện thân cho tinh thần năng động, phóng khoáng của vùng đất phương Nam. Siêu đô thị hiện đại này hớp hồn du khách bởi thế giới ẩm thực sôi động, nhịp sống náo nhiệt về đêm, các thiên đường mua sắm sầm uất cùng sự giao thoa đầy nghệ thuật giữa những giá trị lịch sử và hơi thở đương đại.

Đối với du khách từ Ấn Độ và Ba Lan, Phú Quốc là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Sức hút của hòn đảo này là minh chứng rõ nét cho sự lên ngôi của các kỳ nghỉ biển tại Việt Nam, nơi du khách vừa có thể hòa mình giữa thiên nhiên hoang sơ, không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp vừa tận hưởng khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa.

Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế khi khám phá Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Vũ Ngọc Lâm chia sẻ: “Làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam đối với du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Việt Nam dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau”./.

Kịch bản nào cho du lịch Việt đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2 con số? Cơ quan quản lý Nhà nước cho rằng du lịch cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các giải pháp đột phá về thể chế, chính sách, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để tạo động lực tăng trưởng mới.