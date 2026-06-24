Đồ Sơn làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế

Cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến, hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, Đồ Sơn đang phấn đấu thu hút du khách đến từ các thị trường khác tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSTA) có khoảng 20.000 doanh nghiệp. KOSTA bắt đầu hợp tác với Đồ Sơn từ đầu năm 2026 và hiện đã có văn phòng đại diện tại Đồ Sơn.

Sự đồng hành của KOSTA không chỉ giúp nâng cao vị thế của Đồ Sơn trên bản đồ du lịch quốc tế, còn mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư.

Theo ông Yuno, Trưởng Dự án KOSTA tại Đồ Sơn, địa danh này có sức hấp dẫn rất đặc biệt, cả về cảnh quan thiên nhiên và bề dày văn hóa. Với uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch quốc tế, các doanh nghiệp thuộc KOSTA sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Hàn Quốc và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với thị trường Hàn Quốc, Đồ Sơn đang làm mới các sản phẩm để đón du khách trong nước và quốc tế. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho biết cùng với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, và du lịch đồng quê, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn là sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo.

Sau khi được khôi phục từ năm 1990, lễ hội không ngừng được nâng cao chất lượng tổ chức, song vẫn bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là yếu tố tạo nên sức hút riêng biệt, giúp du khách quốc tế có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa dân gian độc đáo của Việt Nam.

Hiện đã có doanh nghiệp đề xuất với địa phương để đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 cũng như tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Cùng với khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của Đồ Sơn có những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua, nổi bật là Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đầu tư với quy mô hơn 480ha.

Đây là một trong những dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển hiện đại.

Dự án đã hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng với sân golf quốc tế 27 hố Dragon Golf Links, khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort, bãi biển nhân tạo Dragon Beach, công viên nước, công viên ánh sáng, trung tâm hội nghị và nhiều khu vui chơi giải trí quy mô lớn.

Hệ thống hạ tầng hiện đại không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo điều kiện để Đồ Sơn phát triển mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE, thể thao và giải trí bốn mùa, hướng tới phân khúc khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Trên địa bàn còn có nhiều dự án mới được khởi công, khánh thành và sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Hệ thống giao thông kết nối giữa Đồ Sơn với trung tâm Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các tuyến cao tốc và mạng lưới du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ ngày càng thuận lợi. Hạ tầng hiện đại tạo động lực quan trọng để Đồ Sơn chuyển dịch từ điểm nghỉ mát truyền thống thành trung tâm du lịch biển hiện đại.

“Sự hội tụ của tài nguyên thiên nhiên độc đáo và các công trình du lịch đẳng cấp quốc tế đang mở ra cơ hội để Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế trong giai đoạn phát triển mới,” ông Phạm Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Để Đồ Sơn trở thành điểm đến du lịch quốc tế, nhiều chuyên gia cho rằng, phường cần phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và cơ chế phát triển đặc thù của Hải Phòng.

Theo Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng và phát triển Hải Phòng, địa phương cần phát triển mạnh kinh tế đêm, các tổ hợp vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm miễn thuế, phố đi bộ, lễ hội văn hóa và sự kiện quốc tế.

Trọng tâm là hoàn thiện hệ sinh thái du lịch cao cấp tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu và khu vực Vụng Hương, hình thành các quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, hội nghị và thể thao biển đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng). (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Đồ Sơn có lợi thế nổi trội đó là kết nối thuận lợi với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cao tốc, cảng biển quốc tế và Khu thương mại tự do Hải Phòng. Đây là cơ sở để mở rộng thị trường khách quốc tế, nhất là khách Đông Bắc Á.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch gợi mở Đồ Sơn cần có chiến lược định vị từ "điểm nghỉ biển" thành "siêu quần thể biển đô thị bốn mùa."

Chiến lược định vị của Đồ Sơn cần tránh hai cái bẫy. Bẫy thứ nhất là định vị bằng ký ức cũ. Hình ảnh "biển gần Hà Nội," "khu nghỉ mát lâu đời," "du lịch mùa hè" có giá trị lịch sử, nhưng không đủ sức cạnh tranh ở giai đoạn mới.

Đồ Sơn không thể bước vào thời kỳ phát triển mới nếu vẫn chỉ truyền thông như một bãi biển truyền thống. Bẫy thứ hai là định vị bằng quy mô xây dựng. Xây lớn chưa chắc thành biểu tượng; đầu tư nhiều chưa chắc thành thương hiệu. Định vị đúng phải trả lời được Đồ Sơn khác ở đâu trong bản đồ điểm đến miền Bắc.

Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, trục định vị phù hợp nhất cho Đồ Sơn là siêu quần thể biển đô thị bốn mùa của miền Bắc, có khả năng tích hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, sự kiện và phong cách sống biển hiện đại ở quy mô lớn, từ đó từng bước hình thành sức hút điểm đến theo chuẩn cạnh tranh khu vực, hướng tới tầm châu Á./.

Hải Phòng: Liên kết hình thành chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng Để thu hút du khách, ngành du lịch Hải Phòng đang triển khai tổ chức các đoàn Farmtrip, tham gia hội chợ, giới thiệu tới các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng, lợi thế về du lịch của thành phố.

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