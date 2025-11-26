Thành phố Hải Phòng hướng tới điểm đến bốn mùa cho khách du lịch

Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa” được coi là điểm nhấn quan trọng, lan tỏa tầm nhìn chiến lược của Hải Phòng trong phát triển du lịch chất lượng cao.

Hội nghị năm nay không chỉ là hoạt động xúc tiến thường niên, mà còn là một sự kiện văn hóa-kinh tế quan trọng chào mừng dấu mốc hợp nhất Hải Dương-Hải Phòng, đồng thời khẳng định tầm vóc của “Thành phố Hải Phòng mới” trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Vùng đất của lễ hội bốn mùa

Hải Phòng là vùng đất của lễ hội bốn mùa. Mùa Xuân là lễ hội các di tích lịch sử như lễ hội chùa Côn Sơn, chùa Hào Xá, làng tiến sĩ Mộ Trạch, hát Đúm Thủy Nguyên.

Mùa Hạ là mùa của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lễ hội du lịch biển Cát Bà, Đồ Sơn.

Mùa Thu là lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc. Mùa Đông với lễ hội Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng với du lịch lễ hội, Hải Phòng còn có các sản phẩm du lịch ghi dấu sự lao động, sáng tạo của con người, mang ý nghĩa đại diện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước như Nhà hát thành phố, Ga Hải Phòng, các công trình kiến trúc Pháp, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, đảo Vũ Yên.

Chùa Côn Sơn được hình thành từ thời Đinh-Lý (thế kỷ 10-12) và được phục dựng vào năm 1304, mở rộng vào năm 1329 bởi Đệ nhị Tổ Pháp Loa. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trên địa bàn thành phố có các tài nguyên văn hóa tiêu biểu là Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc; Cảng Hải Phòng; đô thị nội đô lịch sử..., đặc biệt là phong cách hào sảng của người Hải Phòng. Đây chính là những tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu, độc đáo, góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho điểm đến, từng bước thúc đẩy du lịch thành phố phát triển.

Hải Phòng sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú cùng nhiều lợi thế chiến lược: vị trí cảng biển trọng yếu; sân bay quốc tế Cát Bi; mạng lưới giao thông liên vùng thuận lợi; tài nguyên đa dạng như quần đảo Cát Bà, Đồ Sơn, hệ thống di tích văn hóa lịch sử, lễ hội truyền thống và ẩm thực đặc trưng.

Các điểm du lịch liên kết vùng như Côn Sơn-Kiếp Bạc, Yên Tử, Hạ Long… tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Hải Phòng đáp ứng nhiều phân khúc khách: nghỉ dưỡng, trải nghiệm, MICE, du lịch cao cấp.

Định vị thương hiệu điểm đến

Tại hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng và nhấn mạnh 3 “tài sản chiến lược” tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật cho thành phố với “Cặp đôi định vị “xanh-đỏ” đầy bản sắc.

Đó là Hải Phòng được biết đến với thành phố cảng, thành phố công nghiệp với hệ thống kiến trúc đô thị cảng độc đáo, con người, khí chất tinh thần quật cường - rất sắc đỏ, hòa quyện với màu xanh thiên nhiên rất đẹp, với đảo Cát Bà, Lan Hạ, rừng nguyên sinh, biển đảo đa dạng sinh học được UNESCO công nhận.

Thứ hai, hệ sinh thái sản phẩm của du lịch Hải Phòng có đủ “độ sâu” cho chiến lược 4 mùa với Du lịch biển-đảo đẳng cấp quốc tế: Vịnh Lan Hạ, Dragon Ocean Đồ Sơn; Du lịch văn hóa - lịch sử giàu bản sắc; Du lịch đô thị, MICE, tàu biển, du lịch cuối tuần nhờ lợi thế hạ tầng giao thông; Du lịch ẩm thực bình dân, đậm vị biển - đặc trưng riêng có của Hải Phòng.

Đảo ngọc Cát Bà - điểm du lịch khám phá hấp dẫn của Hải Phòng. (Nguồn: TTXVN)

Ba là, Hải Phòng có vị trí chiến lược về liên kết vùng và quốc tế đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ vùng duyên hải Bắc Bộ, thuận lợi phát triển thị trường khách quốc tế và nội địa, tạo lợi thế chi phí và khả năng mở rộng tour, sản phẩm.

Để du lịch Hải Phòng phát triển và vươn xa, Phó Cục trưởng gợi mở 5 nhóm giải pháp để Hải Phòng nâng cao hiệu quả xúc tiến và phát triển du lịch: Xây dựng, định vị thương hiệu điểm đến khác biệt, dễ nhận diện. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá bằng công nghệ số và dữ liệu, xây dựng bản đồ du lịch thông minh, hệ thống dữ liệu điểm đến tích hợp AI.

Mở rộng và tiếp cận đúng thị trường, đặc biệt Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu, châu Úc, Ấn Độ; tăng cường các đường bay và tour liên vùng. Tăng cường liên kết vùng, kết nối mạnh với Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình; phát triển sản phẩm vui chơi đêm. Huy động nguồn lực xã hội, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái du lịch.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng với lợi thế về tài nguyên, bản sắc, hạ tầng và khát vọng phát triển, thành phố sẽ trở thành điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn - giàu cảm xúc.

Thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỹ năng ngoại ngữ và tác phong hiện đại.

Các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), du lịch golf, ẩm thực kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh, làng nghề sẽ tiếp tục là sản phẩm chủ lực.

Thành phố sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trên nền tảng số, mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức các chương trình đưa các đoàn khảo sát, các cơ quan báo chí tham quan các điểm đến để đưa hình ảnh du lịch Hải Phòng lan tỏa mạnh mẽ.

Trong 10 tháng năm 2025, du lịch Hải Phòng đón 12,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 980.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024./.

Hải Phòng: Lung linh lễ cầu an và hội hoa đăng ở sông Lục Đầu Lễ cầu an và hội hoa đăng là một trong những nghi lễ truyền thống tiêu biểu của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc, tri ân các bậc tiền nhân và gửi gắm ước vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc.