Hải Phòng: Lan tỏa giá trị di sản tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025

Những ngày này, ngay từ sáng sớm, đường về đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng), xe ôtô nối đuôi nhau dài, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải phân luồng từ xa.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 12/10 (tức ngày 10/8 đến 21/8 âm lịch) với quy mô tổ chức được nâng tầm.

Lễ hội năm nay thật đặc biệt bởi đây là kỳ lễ hội đầu tiên sau khi di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới.

Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa-tâm linh-du lịch mới mẻ, hấp dẫn được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút khách thập phương.

Các nghi lễ và hoạt động lễ hội năm nay được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới.

Nơi lan tỏa giá trị di sản

Ngay phía sau nghi môn đền Kiếp Bạc, tại khu nhà Thành Các là không gian trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình di sản văn hóa thế giới.”

Các hiện vật, chuyên đề đã tái hiện quá trình 13 năm nỗ lực của 3 địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng trong việc xây dựng hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO.

Đó là những minh chứng sinh động về vai trò, vị trí và giá trị đặc sắc của hệ thống di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương. Đây là nơi gắn liền với sự hình thành và lan tỏa của Thiền phái Trúc Lâm - một dòng Phật giáo bản địa do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, có vai trò quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam cho tới ngày nay.

Cũng trong dịp lễ hội này, ngành Văn hóa sẽ công bố 3 tuyến du lịch mới gồm Một hành trình 5 điểm đến di sản thế giới, Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm, Khám phá Di sản Thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc. Các tour du lịch mới này nhằm đưa các giá trị nổi bật của di sản đến gần hơn với nhân dân và du khách.

Đây là hành trình trải nghiệm kết nối giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, khám phá chiều sâu lịch sử, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc của vùng đất Côn Sơn-Kiếp Bạc - miền di sản tinh hoa hội tụ.

Ngoài ra, lễ hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025; tôn vinh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Dấu ấn đặc biệt

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là cùng với các nghi lễ truyền thống còn có nhiều chương trình hấp dẫn như Giải chạy bán marathon tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc; Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến thương mại kéo dài 9 ngày.

Các vận động viên tham gia giải chạy. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tại Di tích đền Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, xiếc, nghệ thuật thị giác 3D mapping hiện đại, tái hiện chiến công hiển hách của quân và dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến thương mại có quy mô mở rộng, diễn ra trong 9 ngày với 15 gian hàng, chia thành 3 khu vực, 6 tiểu cảnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP, nông sản và tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, làng nghề, tổ chức trình diễn, quảng diễn, giới thiệu quy trình chế tác các sản phẩm để du khách trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, cho biết thông điệp lễ hội năm 2025 là lễ hội truyền thống, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc của thành phố Hải Phòng - thành phố anh hùng Xứ Đông văn hiến./.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 Đây là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.