Nâng tầm giá trị di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Ngày 4/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị kết nối khai thác sản phẩm du lịch khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương thuộc Quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình được tổ chức tại đền Kiếp Bạc thuộc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo) thu hút sự tham gia của đại diện Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Văn Ngọc, ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới của nhân loại.

Đây là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên, đồng thời là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào của 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.

Để phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã giao Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm "Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới"; Tour trải nghiệm "Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm" và Tour "Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc."

Đồng thời, Sở cũng đã tổ chức đoàn khảo sát đánh giá hiện trạng chất lượng dịch vụ tại các điểm di tích thuộc quần thể.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã chủ động phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở thực hiện rà soát, tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích; khẩn trương nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách.

Đồng thời đầu tư, xây dựng thí điểm các mô hình trải nghiệm để gia tăng giá trị cho điểm đến; tích cực sưu tầm và hệ thống hóa tư liệu nhằm tăng sức hấp dẫn cho các bài thuyết minh tại các di tích.

Hội nghị đã nghe những chia sẻ, đề xuất của các tổ chức, doanh nghiệp du lịch về các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong liên kết, hoàn thiện và khai thác các sản phẩm du lịch góp phần nâng tầm giá trị di sản, chia sẻ kinh nghiệm thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế để phát triển du lịch theo hướng bền vững mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và 5 doanh nghiệp lữ hành đã ký kết Thoả thuận hợp tác kết nối khai thác sản phẩm du lịch khu di tích.

Thỏa thuận nhằm hướng tới mục tiêu xúc tiến quảng bá, khai thác các sản phẩm du lịch, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường nguồn nhân lực và thu hút khách du lịch; Tạo ra các gói dịch vụ chất lượng.

Các bên sẽ hợp tác tổ chức và khai thác 3 tour tuyến trải nghiệm "Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới"; Tour trải nghiệm "Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm"; Tour "Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc".

Việc hợp tác nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch đã xây dựng; Đồng thời, hỗ trợ kết nối để phát huy, khai thác tiềm năng về du lịch, ẩm thực đậm chất địa phương và tổ chức các sự kiện du lịch gắn với văn hóa, lịch sử, tâm linh, trải nghiệm theo nhu cầu của du khách.

Cùng với khai thác 3 tour tuyến, các doanh nghiệp lữ hành và Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cũng hợp tác xây dựng thêm 8-10 chương trình du lịch để đáp ứng đa dạng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, lịch sử, tâm linh nhằm quảng bá, truyền thông, nhằm thu hút với số lượng từ 3-5 triệu/lượt khách năm đến tham quan, trải nghiệm tại các Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cũng tổ chức chương trình Farm Trip thu hút khoảng 60-80 đại biểu tham gia.

Các đại biểu được tham quan và tìm hiểu giá trị của di tích chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, đền thờ Nguyễn Trãi, chùa Thanh Mai và tham gia các hoạt động trải nghiệm: thưởng thức trà sen, in mộc bản, viết thư pháp, tham quan các hiện vật khảo cổ học được phát hiện tại chùa Thanh Mai, chụp ảnh với cổ phục…/.

Côn Sơn-Kiếp Bạc đón khoảng 6,5 vạn lượt du khách dịp cuối tuần Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, chỉ tính riêng dịp cuối tuần (ngày 27- 28/9), khu di tích đã đón khoảng 6,5 vạn lượt du khách về tham quan, dâng hương, chiêm bái.