Côn Sơn-Kiếp Bạc đón khoảng 6,5 vạn lượt du khách dịp cuối tuần

Cuối tháng 9/2025, lượng du khách đổ về di sản văn hóa thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc (thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) tăng cao so với cùng thời điểm này những năm trước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, chỉ tính riêng dịp cuối tuần (ngày 27-28/9), khu di tích đã đón khoảng 6,5 vạn lượt du khách về tham quan, dâng hương, chiêm bái.

Trong khi năm 2023, lượng khách về với Côn Sơn-Kiếp Bạc trong hai ngày cuối tuần chỉ đạt khoảng 1,5 vạn lượt khách.

Con số ấn tượng về lượng du khách đến với di tích những ngày qua không chỉ khẳng định sức hút của giá trị di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc mà còn cho thấy hiệu quả từ việc quảng bá di sản sau khi được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới và công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đang được thành phố tích cực triển khai.

Tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, trong đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc là 1 trong 5 điểm di tích của Hải Phòng thuộc quần thể này.

Sự vinh danh của UNESCO đã nâng cao vị thế của di tích, là yếu tố thu hút du khách đặc biệt là du khách quốc tế. Sự kiện đã được các cơ quan truyền thông đưa tin và được người dân lan tỏa mạnh mẽ với niềm tự hào sâu sắc, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng, thôi thúc những người dân các địa phương về với di sản.

Với sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời của thành phố, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng loạt cả bằng trực quan tại di tích và thông qua nhiều kênh truyền thông với các nội dung hấp dẫn, phong phú.

Cùng với các sản phẩm thông tin phát trên hệ thống báo, phát thanh, truyền hình, nhiều trang, nhóm mạng xã hội cũng lan tỏa các tin bài, phóng sự, video, hình ảnh trực quan, infographic… giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp nhận và biết đến các giá trị của di sản nhiều hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và tạo hứng thú và nhu cầu được đến tham quan, trải nghiệm.

Đây là hiệu ứng truyền thông tự nhiên, góp phần nhân rộng sức hút của di sản và của lễ hội.

Chị Nguyễn Thị Hải, một người dân xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng, cho biết vừa cuối tuần qua, ngày 28/9, về với di tích, chị đã thấy rõ sức nóng của không khí lễ hội mặc dù chưa tới chính hội.

Đường về đền Kiếp Bạc, xe ôtô nối đuôi nhau dài, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải phân luồng từ xa. Mới tầm sáng sớm nhưng bãi xe đã gần kín chỗ.

Theo anh Hoàng Văn Thiệp, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc từ trước tới nay vốn năm nào cũng cũng rất đông nhưng năm nay nhờ hiệu ứng từ việc di tích được công nhận là di sản thế giới và thông tin trên các báo, mạng xã hội thông báo về công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay với nhiều hoạt động đặc sắc, có bắn pháo hoa, chắc chắn mùa lễ hội năm nay sẽ đón một lượng du khách kỷ lục.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 12/10 (tức ngày 10/8 đến 21/8 âm lịch) với quy mô tổ chức được nâng tầm.

Nhiều hoạt động văn hóa-tâm linh-du lịch mới mẻ, hấp dẫn được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút khách thập phương.

Các nghi lễ và hoạt động lễ hội năm nay được nâng cấp về quy mô, chuẩn hóa nghi thức xứng tầm di sản thế giới.

Đặc biệt, tại Khu di sản Kiếp Bạc, không gian nghi lễ được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo thủ pháp thực cảnh, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác hiện đại, hoành tráng tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương trên mảnh đất Vạn Kiếp.

Lễ hội năm nay gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị nổi bật toàn cầu của 5 di tích thành phần của Di sản thế giới trên địa bàn Tây Hải Phòng nói riêng và các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của thành phố Hải Phòng nói chung.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, cùng với công tác chuẩn bị nội dung lễ hội, các nghi lễ, đơn vị đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan sẵn sàng phương án đón tiếp du khách chu đáo, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn cho mùa lễ hội.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh, tập huấn các lực lượng để đón tiếp du khách; ký cam kết thực hiện kinh doanh, dịch vụ hàng quán tại khu di tích; khuyến cáo du khách hạn chế đốt vàng mã, chống mê tín dị đoan và giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích sạch đẹp.../.

