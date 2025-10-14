Hải Phòng: Lung linh lễ cầu an và hội hoa đăng ở sông Lục Đầu

Tối 13/10, tại đê sông Lục Đầu trước cổng đền Kiếp Bạc, Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ cầu an và hội Hoa đăng với sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, du khách.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, trong không gian linh thiêng của di tích, triền đê đối diện với nghi môn đền Kiếp Bạc rực sáng với hàng nghìn bông hoa đăng được thắp thành dòng chữ "Lễ hội hoa đăng-Quốc thái Dân an," chính giữa trên đê nổi bật là tòa tháp với 9 tầng hoa văn.

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, tòa tháp 9 tầng tượng trưng cho trục nối giao thoa trời đất, âm dương. 9 tầng hoa văn trên tháp đặc trưng của Đạo-Phật-Nho.

Nghi lễ cầu an Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Lễ cầu an diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ, bắt đầu với nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc ở các triều đại, cầu siêu cho các vong hồn tướng sỹ nhà Trần đã tử trận trong các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Kết thúc nghi lễ cầu an, các đại biểu và nhân dân đã thả hàng nghìn hoa đăng xuống dòng sông Lục Đầu cùng màn pháo bông rực sáng làm cả khúc sông lung linh huyền ảo. Mỗi bông hoa đăng được thả xuống trôi theo dòng nước gửi gắm những ước nguyện về những điều tốt đẹp.

Lễ cầu an và hội hoa đăng được tỉnh Hải Dương (cũ) phục dựng từ năm 2007 và gắn liền với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc vào tháng Tám âm lịch hàng năm.

Lễ hội không chỉ là dịp để người dân cả nước tưởng nhớ và tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước mà còn để mỗi người dân thêm tự hào về những giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Khu Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được xếp hạng là Di tích Quốc gia năm 1962. Năm 2012, di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt và Lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn cùng lễ hội mùa Thu Kiếp Bạc được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Thắp sáng hoa đăng tại lễ cầu an và hội hoa đăng. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 là lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Sông Lục Đầu là nơi từng ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của quân và dân Đại Việt, nhất là các cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông ở thế kỷ 8. Nghi lễ cầu an và hội hoa đăng trở thành truyền thống tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc từ nhiều năm nay./.

