Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc 2025: Chuyển kinh phí bắn pháo hoa hỗ trợ bà con vùng lũ

Ngày 13/10, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, chuyển kinh phí bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài từ ngày 1/10 đến 19/10. Đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất.

Lễ hội là dịp tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi và vinh danh những giá trị nổi bật, toàn cầu của Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc, nằm trong quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025. Kinh phí bắn pháo hoa là 1 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 10, ảnh hưởng của bão số 10 và 11 khiến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bị ngập lụt, thiệt hại nặng.

Với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, thành phố Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Đây là hoạt động thể hiện sự yêu thương, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần, giúp nhân dân các tỉnh bạn bị thiệt hại do thiên tai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao đẹp.

Theo Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố Hải Phòng, từ đầu tháng 10/2025 đến nay, thành phố đã trích nguồn cứu trợ và vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ, với số tiền hơn 34 tỷ đồng cùng 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm, để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống./.

