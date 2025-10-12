Tối 12/10, tại Khu di tích Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Đọc diễn văn tưởng niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 Lê Ngọc Châu cho biết, cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp.

Để tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí-dũng song toàn, đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, Vua Trần Anh Tông đã truy phong Ngài là Thái sư Thượng phụ, Thượng Quốc công, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại vương. Nhân dân đã suy tôn Ngài là Cửu Thiên Vũ Đế Đức Thánh Trần.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 phát biểu khai mạc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngay khi còn sinh thời, nhân dân đã lập Sinh từ trên nền Vương phủ xưa tại Vạn Kiếp để thờ phụng. Sau khi Ngài mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Đến nay, kho tàng di sản với ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Hưng Đạo Đại vương để lại qua nhiều thế kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị. Mỗi địa danh, mỗi áng văn bất hủ đều in đậm dấu ấn kiệt xuất của Ngài, trở thành niềm tự hào bất diệt của nhiều thế hệ con dân nước Việt.

Từ Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Vạn Kiếp đến Bạch Đằng Giang, hào khí Đông A còn vang vọng khí thế hiển hách của ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông.

Từ tư tưởng chính trị - quân sự “khoan thư sức dân,” “lấy ngắn trị dài, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”; đến những triết lý nhân sinh sâu sắc trong Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ… tất cả đều kết tinh từ cốt cách của một bậc Thượng đẳng phúc thần bất tử; người góp phần gìn giữ “non sông ngàn thuở vững âu vàng.”

“Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Ngài, chúng ta thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Chúng ta nguyện đoàn kết gìn giữ và phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, quyết tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Về Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, ông Lê Ngọc Châu nêu rõ, Lễ hội được tổ chức sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I thành công tốt đẹp.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng; công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử-văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa-du lịch-ẩm thực-làng nghề.

Tuần Văn hóa-Du lịch và Xúc tiến thương mại là điểm nhấn, nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, cùng không gian ẩm thực đặc sắc và ra mắt các tour du lịch mới, giúp du khách tiếp cận gần hơn với tinh hoa lịch sử, văn hóa, tâm linh của vùng di sản.

Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, Hải Phòng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa-lịch sử độc đáo, riêng có của thành phố Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản.

Tháng 7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng với Yên Tử-Vĩnh Nghiêm là Di sản Văn hóa Thế giới.

Quần thể di tích đã minh chứng cho mối liên kết bền chặt giữa Nhà nước với tôn giáo và nhân dân, thể hiện sức sống trường tồn và chiều sâu của văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Trong đó, Hải Phòng ghi dấu với năm “viên ngọc quý” gồm: Chùa Côn Sơn - trung tâm tu học Trúc Lâm, in đậm dấu tích Tổ Pháp Loa và Huyền Quang; Chùa Thanh Mai - được dựng từ thời Trần trên núi Phật Tích, gắn với sự nghiệp hai vị Tổ Trúc Lâm; Đền Kiếp Bạc - không gian thờ Đức Thánh Trần, biểu trưng cho trí dũng và đạo trị quốc; Chùa Nhẫm Dương - tổ đình Tào Động - là nơi lưu giữ chứng tích cư trú liên tục của người Việt cổ và Động Kính Chủ - được mệnh danh là “Nam thiên đệ lục động” với 47 bia ma nhai, một “bảo tàng tư liệu ngoài trời”; nơi lưu giữ bút tích của nhiều danh nhân phản ánh lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc qua gần 7 thế kỷ, từ triều Trần đến triều Nguyễn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu mong muốn, thời gian tới, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba,” đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản.

Mỗi hiệp hội du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là “nhà thiết kế” những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng.

Mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một “sứ giả truyền thông,” lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh.

Qua đó, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách.

Ngay sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”./.

