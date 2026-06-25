Ngày 25/6, Công ty CP quảng cáo và hội chợ thương mại (VINEXAD), United Experience (Liên doanh giữa Fiere Italiane SEA và BolognaFiere Group, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện quốc tế, truyền thông và phát triển nội dung đa nền tảng), cùng một số Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã tổ chức khai mạc Triển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam 2026 - Premium Beverage Experience Vietnam 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Michele D’Ercole - Giám đốc Premium Beverage Experience Vietnam 2026 - cho biết đây là một triển lãm chuyên biệt dành riêng cho ngành đồ uống và thực phẩm cao cấp theo mô hình trải nghiệm kết hợp kết nối thương mại quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Triển lãm quy tụ hơn 75 nhà sản xuất đồ uống và thực phẩm cao cấp đến từ nhiều vùng khác nhau của Italy, cùng 40 không gian lounge trải nghiệm.

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 được kỳ vọng là nơi kết nối giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng-khách sạn, cùng nhà lãnh đạo ngành hàng từ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Từ đó, triển lãm hướng đến mục tiêu vừa góp phần nâng cao trải nghiệm khám phá sản phẩm, vừa tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại, mở rộng kênh phân phối và phát triển thị trường.

Ghi nhận tại Premium Beverage Experience Vietnam cho thấy Ban tổ chức triển lãm không hướng tới việc tạo ra một triển lãm lớn nhất, mà là một triển lãm hiệu quả - nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa, mỗi trải nghiệm đều có giá trị và mỗi kết nối đều có tiềm năng phát triển thành quan hệ hợp tác lâu dài.

Triển lãm được xây dựng từ một niềm tin đơn giản: khi những nhà sản xuất phù hợp gặp được những đối tác phù hợp trong một môi trường được thiết kế đúng cách, những mối quan hệ bền vững sẽ được hình thành và những cơ hội kinh doanh giá trị sẽ xuất hiện.

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 diễn ra trong hai ngày 25-26/6, không chỉ mang đến Việt Nam những sản phẩm Italy chất lượng cao trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm, mà cách tiếp cận mới trong tổ chức sự kiện. Triển lãm xây dựng không gian gặp gỡ mang phong cách lounge - nơi nhà triển lãm có thể tiếp đón khách mua hàng và trao đổi trực tiếp để tiến đến xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Phát biểu khai mạc Premium Beverage Experience Vietnam 2026, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Việt Nam là một thị trường năng động và tăng trưởng nhanh, trong đó ngành dịch vụ khách sạn-nhà hàng phát triển mạnh mẽ.

Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt không dừng lại ở chất lượng, mà còn truy xuất nguồn gốc sản phẩm và câu chuyện đằng sau mỗi thương hiệu. Đây chính là điều mà sản phẩm đồ uống, thực phẩm và nhất là rượu vang Italy có thể lợi thế cạnh tranh bằng kinh nghiệm và văn hóa truyền thống lâu năm không thể sao chép được.

Bà Alessandra Tognonato đánh giá, trong khi Italy tiếp tục củng cố và đa dạng hóa sự hiện diện quốc tế của mình, thì Đông Nam Á đang trở thành một khu vực ngày càng quan trọng và Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong mối quan hệ hợp tác đang phát triển này.

Nền kinh tế năng động của Việt Nam, với ngành dịch vụ khách sạn-nhà hàng đang mở rộng và nhu cầu ngày càng tăng đối với những sản phẩm cao cấp tạo ra những cơ hội hợp tác dài hạn cho sản phẩm đồ uống và thực phẩm Italy./.

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