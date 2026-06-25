Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam
Sáng 23/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Sáng 25/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nhận định việc Việt Nam lần đầu tiên có một chuyên gia pháp lý quốc tế được bầu vào ITLOS là một dấu mốc quan trọng.
Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển đất nước, đề cao trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến trong nhiệm kỳ mới.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh Cộng hoà Slovenia (25/6/1991 - 25/6/2026), ngày 25/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirc Musar.
Năm 2026, lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của Diễn đàn, Việt Nam tham dự với vai trò quốc gia khách mời duy nhất, thể hiện vị thế ngày càng cao của đất nước trong môi trường pháp lý quốc tế.
Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Chính phủ nâng mục tiêu huy động ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững đến năm 2030 qua các chính sách mới.
Hội thảo giới thiệu "Hồ Chí Minh toàn tập" giúp nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng sâu sắc.
Ngày 24/6, Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...
Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nga có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.
Tàu CSB 8005 của Việt Nam thăm Malaysia, mở ra hợp tác sâu rộng về an ninh, cứu hộ và phòng chống khai thác bất hợp pháp trong khu vực.
Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài Hùng Minh.
Chiều 24/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Trung tướng Lê Văn Hướng và Đại tướng Sao Sokha nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trung tướng Lê Văn Hướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đồng thời sẵn sàng cử các đoàn công tác sang Campuchia trao đổi kinh nghiệm hoặc đón các đoàn Campuchia sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu thực tế.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, tập trung phát triển Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại.
Theo Kết luận số 52-KL/TW, Bộ Chính trị kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.
Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tất cả các đối tác để thúc đẩy các ưu tiên này và bảo đảm chương trình hợp tác ba bên tiếp tục là một trụ cột quan trọng của các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em và luôn xác định "trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai" coi trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu, là nguồn nhân lực quyết định tương lai đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu.
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ hai Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo quy hoạch, khu vực Đô thị Trung tâm hữu ngạn sông Hồng sẽ được bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi, đồng thời tái thiết và phát triển các không gian đô thị mới trong nhiều thập niên tới.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh đề xuất cải cách cần dựa trên bằng chứng, hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, được bảo đảm đầy đủ về nguồn lực.
Từ khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, những giá trị ấy trở thành nguồn lực nội sinh, tạo bản sắc riêng của thành phố mang tên Bác.
Quảng Ninh đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với đầy đủ các cơ sở pháp lý, cơ sở quy hoạch và định hướng không gian phát triển dài hạn để hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TW.
Vượt qua nhiều thử thách, Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đầu tàu của cả nước, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng phát triển vì nhân dân, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Đông nói riêng và Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau nói chung.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân.