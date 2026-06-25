Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine

Sáng 25/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Palestine #Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine #Quan hệ ngoại giao #NQ 59-bt Palestine
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