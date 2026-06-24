Chính trị

Khai trừ khỏi Đảng Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài Hùng Minh.

Ngọc Minh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 24/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ủy ban đã họp kỳ thứ 9 dưới sự chủ trì của ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, thi hành kỷ luật 3 đảng viên có nhiều vi phạm.

Theo đó, ông Trương Duy Anh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk; ông Võ Đức Thanh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Sơn Lộc 1, Đảng bộ phường Cư Bao, nguyên Kế toán Ủy ban Nhân dân xã, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Bao giai đoạn 2022-2025, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (cũ); ông Hoàng Hoài Hùng Minh, đảng viên Chi bộ buôn Dút, thuộc Đảng bộ phường Cư Bao, chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Cư Bao, nguyên Kế toán Ủy ban Nhân dân xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài Hùng Minh.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khai trừ khỏi đảng #Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk
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