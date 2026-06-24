Dấu mốc mới trong hợp tác an ninh hàng hải Việt Nam-Malaysia

Trong khuôn khổ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, tàu CSB 8005 của Cảnh sát biển Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới bang Pahang, Malaysia, từ ngày 22-25/6.

Sự kiện này được đánh giá là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Malaysia vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024.

Chuyến thăm tại cảng Kuantan không chỉ mang tính ngoại giao mà còn mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn giữa hai quốc gia biển.

Phát biểu tại lễ đón, ông Mohd Marmizi bin Md Nor, Phó Giám đốc Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Pahang, khẳng định phía Malaysia rất vinh dự được đón tiếp tàu CSB 8005 trong chuyến thăm đầu tiên này.

Ông nhấn mạnh rằng với tư cách là các quốc gia biển, Malaysia và Việt Nam cùng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc đảm bảo vùng biển an toàn, an ninh và hòa bình.

Đại diện tàu CSB 8005 và Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Pahang chụp ảnh lưu niệm bên tàu Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Theo ông Mohd Marmizi, chuyến thăm là nền tảng quan trọng để hai bên trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời tin tưởng rằng sự hiểu biết lẫn nhau và thông tin liên lạc thông suốt là yếu tố then chốt để ngăn ngừa những hiểu lầm không đáng có trên biển.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Mohd Marmizi khẳng định chuyến thăm này phản ánh mối quan hệ mạnh mẽ và ngày càng phát triển giữa 2 lực lượng, thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau, tình hữu nghị và cam kết của cả hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác duy trì an ninh, an toàn và ổn định hàng hải trong khu vực biển chung.

MMEA nhận thấy tiềm năng lớn để tiếp tục mở rộng hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam trong các lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn, thực thi pháp luật hàng hải, xây dựng năng lực, đào tạo và phối hợp ứng phó với các sự cố hàng hải.

Đại diện MMEA bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan sẽ đóng góp tích cực vào an ninh hàng hải khu vực và củng cố tinh thần hợp tác trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thiếu tá Mohd Zuhairy Halim giới thiệu về hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) tại buổi trao đổi kinh nghiệm giữa 2 cơ quan. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Trưởng đoàn Việt Nam, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đã bày tỏ sự trân trọng trước lễ đón trọng thị từ phía bạn.

Đại tá Trần Nguyên Lai nhận định rằng mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến an ninh biển. Ông khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác với MMEA và coi các cuộc đối thoại thẳng thắn là minh chứng cho sự tin cậy và trách nhiệm chung trước những diễn biến phức tạp trong khu vực.

Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc đưa tàu CSB 8005 - con tàu hiện đại có lượng giãn nước 2.400 tấn do Việt Nam tự đóng - tới thăm Malaysia là cơ hội quý báu để hai lực lượng giao lưu, học hỏi và củng cố lòng tin, góp phần vào mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định bền vững trong khu vực.

Đặc biệt, trong buổi tiệc chiêu đãi trang trọng trên tàu CSB 8005, Giám đốc MMEA bang Pahang, Phó Đô đốc Mazlan Bin Mat Rejab đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định chuyến thăm này đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong mối quan hệ đang ngày càng phát triển giữa MMEA và Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tặng quà lưu niệm cho ông Mohd Marmizi bin Md Nor, Phó Giám đốc Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Pahang. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Ông cho rằng sự hiện diện của đoàn đại biểu Việt Nam phản ánh tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy lẫn nhau và cam kết chung của hai cơ quan đối với việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Phó Đô đốc Mazlan bày tỏ sự đánh giá cao đối với mối quan hệ đối tác này và nhấn mạnh mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, cũng như cùng phối hợp giải quyết các thách thức chung trên biển trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã tiến hành các buổi hội đàm chuyên sâu về tìm kiếm cứu nạn (SAR) và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) và Cảnh sát biển Việt Nam trao đổi về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Hai lực lượng đã chia sẻ quy trình vận hành, hệ thống trung tâm chỉ huy và các công nghệ ứng dụng hiện đại như thiết bị bay không người lái (UAV) và phần mềm lập kế hoạch tìm kiếm.

Về vấn đề IUU, Đại tá Trần Nguyên Lai chia sẻ quyết tâm chiến lược của Việt Nam nhằm xây dựng ngành thủy sản bền vững, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin qua đường dây nóng 24/7 để xử lý kịp thời các vụ việc trên tinh thần nhân đạo và chuyên nghiệp, dựa theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Không chỉ dừng ở các cuộc họp chuyên môn, chuyến thăm còn có các hoạt động giao lưu thể thao, tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Học viện MMEA và diễn tập liên lạc chung, để lại những dấu ấn tốt đẹp về sự gắn kết giữa lực lượng thực thi trên biển của hai nước.

Hai bên bày tỏ kỳ vọng Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa chính phủ hai nước sẽ sớm được ký kết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho các hoạt động phối hợp, đào tạo và xây dựng năng lực lâu dài, đóng góp thiết thực vào ổn định chung của khu vực ASEAN.

Các hoạt động trao đổi, làm việc giao lưu của tàu cảnh sát biển Việt Nam 8005 với MMEA trong chuyến thăm lần này không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy giữa hai lực lượng mà còn là cơ hội quý báu để hai bên được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn trên biển./.

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