Tạo động lực đưa Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TW

Trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa tại Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh luôn được biết đến như một điểm sáng về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.

Giữa tháng 6/2026 đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt của vùng đất mỏ khi hệ thống quy hoạch cấp tỉnh và cấp đô thị lớn nhất được đồng bộ hóa.

Những quyết sách mang tính lịch sử này không chỉ định hình một không gian phát triển mới hiện đại, văn minh mà còn là bệ phóng vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ đưa Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững.

“Mũi tên” kép từ tầm nhìn chiến lược dài hạn

Để có được hệ thống đô thị đồng bộ, bài bản và hiện đại như ngày nay, Quảng Ninh kiên trì thực hiện phương châm xuyên suốt “quy hoạch đi trước một bước." Chỉ trong một thời gian ngắn, địa phương liên tiếp hoàn thiện các mảnh ghép quy hoạch cốt lõi, tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc cho tương lai.

Đầu tiên là Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16/6/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết sách này nhằm cập nhật kịp thời các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với các định hướng mang tầm quốc gia.

Ngay sau đó, ngày 23/6/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai đồ án quy hoạch này đã tạo nên một “mũi tên kép” chiến lược cho địa phương.

Nếu Quy hoạch tỉnh đóng vai trò xác lập trục xương sống về phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức không gian lãnh thổ và các ngành mang tính đột phá, Quy hoạch chung đô thị đóng vai trò cụ thể hóa cấu trúc đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan và định hướng quản trị hành chính hiện đại.

Sự gắn kết hữu cơ, đồng bộ này đã tháo gỡ triệt để những nút thắt pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để địa phương huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Đây chính là bệ phóng dài hạn, giúp Quảng Ninh tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đánh giá về tầm quan trọng của cột mốc này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh Quảng Ninh đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với đầy đủ các cơ sở pháp lý, cơ sở quy hoạch và định hướng không gian phát triển dài hạn để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Ngay sau khi nhận được “chìa khóa” từ quy hoạch chung của Thủ tướng Chính phủ, cùng ngày 23/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khẩn trương tổ chức Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị thông qua hàng loạt đề án phát triển đô thị quan trọng có tính chất hành động ngay. Chỉ trong một ngày, tinh thần hành động quyết liệt của hệ thống chính trị đã được thể hiện rõ nét nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch được phê duyệt.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, đồng thời nhất trí cao với các tờ trình, đề án phân loại đô thị trọng điểm. Nổi bật trong đó là Đề án công nhận đô thị Hạ Long mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II. Đây sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch hạt nhân của toàn tỉnh.

Các Đề án công nhận đô thị Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái, Hoành Bồ, Mông Dương đạt tiêu chí đô thị loại III và Đề án công nhận đô thị tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cũng được thông qua với sự đồng thuận lớn.

Việc định hình và nâng cấp một loạt đô thị vệ tinh lớn xung quanh lõi trung tâm Hạ Long mở rộng cho thấy một cấu trúc phát triển đô thị hài hòa, đa cực và không dàn trải. Đây không chỉ là bước đi quan trọng để hoàn thiện đồng bộ hệ thống đô thị trên địa bàn, định hình rõ nét một cấu trúc không gian đô thị văn minh và bao trùm mà còn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hồ sơ, thực địa, cấu trúc dân số và hạ tầng.

Từ nền tảng này, tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm báo cáo các cơ quan Trung ương xem xét, phê duyệt việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy trình và lộ trình đề ra.

Phát triển bền vững: Lấy an sinh xã hội và người dân làm trung tâm

Một trong những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt các quyết sách từ quy hoạch cho đến hành động của tỉnh Quảng Ninh là: phát triển kinh tế nhanh, đột phá phải gắn liền với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn môi trường sinh thái.

Định hướng nhân văn này được thể hiện rất rõ nét trong các quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách-Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung khẳng định mục tiêu của quá trình đô thị hóa không chỉ là mở rộng không gian hay nâng loại đô thị mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng môi trường sống, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đô thị và mức độ thụ hưởng của người dân. Đây cũng là yếu tố quyết định tính bền vững của quá trình phát triển đô thị trong dài hạn.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của các đô thị động lực, Quảng Ninh xác định cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo theo lộ trình đã đề ra. Qua đó, tỉnh kỳ vọng tăng cường tính liên kết trong hệ thống đô thị, tạo sự lan tỏa về phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Để hiện thực hóa triết lý phát triển bao trùm đó, tại Kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xem xét và thông qua các nghị quyết liên quan trực tiếp đến việc phân bổ nguồn lực.

Tuyến đường ven sông nối giữa Đông Triều (cũ) và Hạ Long (cũ) của tỉnh Quảng Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ tạo sự kết nối giữa phía Tây của tỉnh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Cụ thể, tỉnh quyết nghị điều chỉnh, phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025; đồng thời quy định cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Nguồn vốn này được cam kết tập trung ưu tiên cao độ cho các công trình động lực, hạ tầng thiết yếu kết nối đô thị với nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo mọi người dân, dù ở bất kỳ địa bàn nào, đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và dịch vụ đô thị thiết yếu, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình đô thị hóa.

Đồng tình cao với định hướng này, bà Bùi Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuần Châu nhận định việc dành nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là phù hợp.

Trong bối cảnh tỉnh đang phấn đấu tăng trưởng trên 13%, đưa Quảng Ninh lên đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực miền núi, biên giới cần tiếp tục được quan tâm đầu tư để đảm bảo tăng trưởng bao trùm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân một cách toàn diện.

Một bước đi mang tính đột phá khác về chính sách an sinh xã hội tại kỳ họp lần này là việc Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thông qua vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng cho Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh. Quỹ này sẽ đóng vai trò là công cụ tài chính mạnh mẽ của chính quyền để hỗ trợ, thúc đẩy các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Để các nghị quyết, đề án này sớm phát huy giá trị trong thực tiễn, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương cần khẩn trương bắt tay vào hành động, quyết tâm chuyển hóa các mục tiêu trên giấy thành các công trình, dự án sinh động trên thực địa.

Tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả. (Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa các hồ sơ pháp lý liên quan đến các đề án phân loại đô thị vừa được thông qua để trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định. Các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương để kịp thời trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh công tác chuyên môn, việc tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cũng là nhiệm vụ then chốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đưa quy hoạch đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Với tư duy chiến lược từ các quy hoạch đồng bộ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực cùng sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đang sở hữu một bệ phóng lý tưởng. Những động lực mới từ phát triển đô thị bền vững chắc chắn sẽ giúp tỉnh Quảng Ninh cất cánh mạnh mẽ, khẳng định vững chắc vị thế là một trong những cực tăng trưởng toàn diện, năng động bậc nhất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước./.

Tỉnh Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai hoặc xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành năng lượng như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; điện gió Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 4.