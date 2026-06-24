Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã chính thức khai mạc sáng nay, 24/6, với sự tham dự của gần 800 đại biểu.

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6, Đại hội gồm 4 phiên, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Sáng 24/6, tại phiên thứ nhất – phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày tóm tắt các văn kiện và hướng dẫn thảo luận tại tổ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày tờ trình Báo cáo chính trị. (Ảnh: Vietnam+)

Phiên thứ hai diễn ra chiều ngày 24/6, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và tiến hành các diễn đàn thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội.

Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 25/6 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nền tảng số của Đoàn. Chương trình bao gồm các nội dung quan trọng như báo cáo chính trị, tham luận của đại biểu, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Chiều 25/6, Đại hội bước vào phiên bế mạc, tổng hợp kết quả thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, tri ân Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, trong hai ngày 24 và 25/6, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Triển lãm là không gian kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; nơi đại biểu, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm khát vọng, thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dâng Bác và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Tượng đài Bắc Sơn./.

Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Triển lãm “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” Triển lãm được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.