"Hồ Chí Minh toàn tập" giúp thắt chặt thêm quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/6 tại thủ đô Vientiane, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kết hợp Hội nghị phổ biến, quán triệt việc vận dụng tác phẩm "Hồ Chí Minh toàn tập" dành cho cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hướng tới các dịp kỷ niệm lớn của hai nước như 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác nghiên cứu lý luận và giáo dục chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Daosavan Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào, giới thiệu nội dung Hồ Chí Minh toàn tập tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Dự án nghiên cứu và biên dịch trọn bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào gồm 15 tập là công trình trọng điểm quốc gia, nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Công trình là kết quả hợp tác giữa Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Đến nay, 15 tập "Hồ Chí Minh toàn tập" cùng bộ "Từ điển Hồ Chí Minh học" đã được hoàn thành và xuất bản bằng tiếng Lào. Bộ sách đang được vận dụng trong nghiên cứu khoa học, hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, đồng thời được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào cũng đã triển khai phổ biến nội dung bộ sách trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, hệ thống thư viện của các trường chính trị-hành chính cấp tỉnh và toàn bộ hệ thống trường Đảng tại Lào đều được trang bị đầy đủ bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" bằng tiếng Lào phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.

Trọn tác phẩm "Hồ Chí Minh toàn tập" tại thư viện Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Daosavan Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, đã giới thiệu nội dung các tập 1-5; Giáo sư, Tiến sỹ Bounthi Kheuamixay, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học của Học viện, giới thiệu nội dung các tập 6-11; trong khi các tập 12-15 và bộ "Từ điển Hồ Chí Minh học" do Phó Giám đốc Học viện Khamla Keoounkham phổ biến.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Daosavan Kheuamixay khẳng định dự án biên dịch "Hồ Chí Minh toàn tập" từ tiếng Việt sang tiếng Lào nhận được sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Daosavan Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào, trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đến nay, toàn bộ 15 tập sách cùng bộ "Từ điển Hồ Chí Minh học" đã được đưa vào vận dụng hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, đồng thời được giảng dạy rộng rãi trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông nhấn mạnh đây cũng là dịp tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Trên cương vị là một nhà giáo, ông sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng hệ thống lý luận này vào công tác giảng dạy và thực tiễn.

Đánh giá về ý nghĩa của hội nghị, học viên Pathoumphone Phetvankham đến từ tỉnh Oudomxay, hiện theo học chương trình thạc sỹ tại Học viện, cho biết sự kiện giúp anh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh khẳng định sẽ học tập tấm gương của Người về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phong cách làm việc khoa học để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển.

Hội thảo khép lại nhưng giá trị của bộ "Hồ Chí Minh toàn tập" sẽ tiếp tục được lan tỏa. Việc phổ biến và vận dụng hiệu quả bộ sách không chỉ khẳng định giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là minh chứng sinh động cho việc gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong giai đoạn hiện nay./.

Lan tỏa tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào diễn ra trang trọng, ý nghĩa, góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.