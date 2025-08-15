Lào Cai: Khai trừ Đảng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã lao xe vào đám đông

Tỉnh ủy Lào Cai đã có quyết định số 284-QĐ/TU, ngày 14/8 về thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng.

Sau khi xét Tờ trình số 36-TTr/UBKTTU, ngày 13/8/2025 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhận thấy ông Lò Văn Mạnh với cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng đã không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; vi phạm quy định của pháp luật trong việc sử dụng xe ôtô công và điều khiển xe ôtô tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo đó, ông Lò Văn Mạnh đã vi phạm một số nội dung tại Điều 1 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của ông Lò Văn Mạnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, vào 20 giờ 30 phút, ngày 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng điều khiển xe ôtô trong tình trạng đã uống rượu và gây tai nạn, khiến một người chết và 11 người khác bị thương./.

Vụ ôtô mất lái tại Lào Cai: Xác định danh tính người gây ra tai nạn Cơ quan chức năng xác định, ông Lò Văn Mạnh, cán bộ công tác tại xã Phong Dụ Thượng là người điều khiển xe ôtô khiến một người chết và 10 người khác bị thương.