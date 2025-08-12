Lào Cai: Điều tra vụ ôtô lùi xe khiến 1 trẻ tử vong, nhiều người bị thương

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một ôtô lùi vào nhà văn hóa thôn Làng Chạng khiến một bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương, trong đó có cả người lớn và trẻ nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, tối 11/8, tại khu vực nhà văn hóa thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng) tổ chức chương trình văn nghệ mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã.

Đông đảo người dân trong xã tập trung tại đây. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, xe ôtô biển kiểm soát 21C-192x khi đang lùi thì bất ngờ mất lái, lao vào đám đông đang xem văn nghệ. Hậu quả là một bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ, nhiều người lớn và trẻ em khác bị thương nặng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng của xã Phong Dụ Thượng và tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tài xế lái xe ôtô trên đã được đưa về trụ sở Công an xã Phong Dụ Thượng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

