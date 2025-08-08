Cảnh báo tai nạn khi ba trẻ bị bỏng nước sôi cùng lúc khi ăn lẩu

Ngày 8/8, Bệnh viện nhi Trung ương thông tin các bác sỹ Đơn vị Bỏng-Khoa Chỉnh hình của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trẻ nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng do tai nạn xảy ra trong khi cả gia đình ăn lẩu.

Người nhà bệnh nhân cho hay, khi đang ăn lẩu một bé đã nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật và khiến nước sôi đổ vào người cả 3 trẻ gây bỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người thân của các trẻ đã nhanh chóng sơ cứu và đưa các bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Tại Đơn vị bỏng-Khoa Chỉnh hình, qua thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán cả 3 trẻ bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân… Ngay sau khi nhập viện, các bé đã được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng, cắt lọc vùng da bị tổn thương và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tái tạo da…

Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các bé đã ổn định và được xuất viện sớm.

Bác sỹ Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị Bỏng-Khoa Chỉnh hình (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho hay bỏng do nước sôi ở trẻ nhỏ thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Việc xử lý kịp thời và đúng cách ngay sau tai nạn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ tổn thương và hạn chế di chứng.

Bác sỹ Sáng cũng cảnh báo ở trẻ nhỏ, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động; Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện. Đặc biệt, cần hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng, giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.

Trong những tình huống trẻ không may bị bỏng do nước sôi, việc sơ cứu đúng cách ngay khi tai nạn xảy ra là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ tổn thương và tăng khả năng hồi phục cho trẻ.

Cha mẹ cần ghi nhớ các bước sau: đánh giá ban đầu để đảm bảo những chức năng sống, ngâm rửa nhanh chóng vùng bỏng vào nước sạch, che phủ tạm thời vết bỏng, ủ ấm/bù nước điện giải sau bỏng, sau đó vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất./.

