Vụ ôtô mất lái tại Lào Cai: Xác định danh tính người gây ra tai nạn

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào 20 giờ 30 phút ngày 11/8 tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Lò Văn Mạnh, cán bộ công tác tại xã Phong Dụ Thượng là người điều khiển xe ôtô khiến một người chết và 10 người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh bố trí lực lượng nghiệp vụ đến điều tra hiện trường, phối hợp với chính quyền xã khẩn trương làm rõ, xử lý vụ việc. Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sáng 12/8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Đối với trường hợp nạn nhân tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã phân công lãnh đạo địa phương và cử lực lượng Công an, dân quân, đoàn thể giúp đỡ gia đình lo hậu sự chu đáo theo quy định. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Công điện hỏa tốc số 03/CĐ-UBND ngày 12/8/2025 về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân xã, phường quán triệt, phổ biến ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật...

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở).

Các đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán hành vi vi phạm./.

